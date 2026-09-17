 Valentina Ferrer responde a rumores de infidelidad de J Balvin
Farándula

VIDEO. Así reacciona Valentina Ferrer al ser cuestionada sobre supuesta infidelidad de J Balvin

¡Incómodo momento! Valentina Ferrer fue cuestionada sobre una supuesta infidelidad de J Balvin y su reacción generó polémica.

Compartir:
Valentina Ferrer y J Balvin, Redes sociales de J Balvin
Valentina Ferrer y J Balvin / FOTO: Redes sociales de J Balvin
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La reciente separación de J Balvin y Valentina Ferrer continúa generando reacciones. Apenas un día después de que la modelo argentina confirmara públicamente que ambos decidieron tomar caminos separados, un video grabado días antes volvió a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa a Ferrer siendo abordada por periodistas mexicanos, quienes primero intentaron conocer si existían planes de boda con el cantante colombiano y posteriormente la cuestionaron sobre versiones de una presunta infidelidad.

La modelo optó por no responder y se dirigió hacia el vehículo que la esperaba, mientras personas de su equipo intentaban poner fin a las preguntas.

El video ha cobrado relevancia tras la ruptura de la pareja, especialmente porque en las últimas semanas habían circulado diferentes especulaciones sobre el estado de su relación. Sin embargo, ni Ferrer ni J Balvin han señalado públicamente que una infidelidad haya sido la causa de su separación.

¿Qué le preguntaron a Valentina Ferrer?

Según medios internacionales, el encuentro con la prensa ocurrió en Monterrey, México. Inicialmente, los periodistas preguntaron a Ferrer sobre la posibilidad de llegar al altar con J Balvin.

La argentina reaccionó con una sonrisa, pero evitó responder. Personas que la acompañaban intervinieron y señalaron que no contestaría demasiadas preguntas relacionadas con su vida sentimental.

Fue entonces cuando los reporteros llevaron la conversación hacia un tema más delicado: las versiones sobre una presunta infidelidad del cantante y las declaraciones realizadas semanas atrás por la influencer mexicana Melanie Pavola.

Ante la pregunta, Ferrer permaneció en silencio y continuó caminando hasta abordar el vehículo que la esperaba.

Su reacción ha provocado numerosos comentarios después de conocerse oficialmente la separación, aunque el silencio de la modelo no permite concluir que sabía o qué pensaba sobre las acusaciones.

¿Quién es Melanie Pavola y qué dijo sobre J Balvin?

El nombre de Melanie Pavola comenzó a relacionarse con el colombiano después de que la influencer mexicana asegurara públicamente que había tenido un encuentro con J Balvin años atrás.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por distintos medios, Pavola afirmó que el encuentro ocurrió en Nueva York cuando Ferrer estaba embarazada de Río, hijo de la ahora expareja. También sostuvo que posteriormente se comunicó con la argentina.

Estas declaraciones corresponden a la versión de Pavola y no constituyen una confirmación de una infidelidad. Hasta este 17 de septiembre, J Balvin no ha respondido públicamente a esas acusaciones.

Las versiones adquirieron todavía mayor atención después de que Ferrer compartiera en redes sociales la canción Alguien que te amaba, de Karol G, y reaccionara a comentarios de seguidores que interpretaron la publicación como una posible indirecta sobre su situación sentimental.

Valentina Ferrer confirma su separación de J Balvin

Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, Ferrer puso fin a las especulaciones sobre el estado de su relación y confirmó mediante sus historias de Instagram que ella y J Balvin se separaron.

"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados", expresó la modelo, utilizando el nombre de pila del artista.

Ferrer explicó que la decisión fue tomada "desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia" y señaló que ambos continuarán concentrados en el bienestar de Río, su hijo de cinco años.

Foto embed
Valentina Ferrer y J Balvin - Captura de pantalla

La argentina también pidió comprensión y respeto para atravesar esta nueva etapa de manera privada.

Por el momento, ninguno de los dos ha revelado públicamente el motivo concreto de la ruptura, por lo que no existe confirmación de que las acusaciones de una presunta infidelidad estén relacionadas con la separación. J Balvin tampoco se había pronunciado públicamente sobre el fin de la relación hasta la información disponible este jueves 17 de septiembre.

Una relación que comenzó frente a las cámaras

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en 2017 durante la grabación del videoclip Sigo Extrañándote, en el que la argentina participó como interés romántico del cantante. La relación se hizo oficial posteriormente y durante años ambos mantuvieron buena parte de su vida sentimental alejada de la exposición pública.

En junio de 2021 dieron la bienvenida a Río, su único hijo en común. Desde entonces, la pareja compartió ocasionalmente momentos familiares en redes sociales, aunque mantuvo un perfil relativamente reservado sobre su relación.

En Portada

Encuentran Q2 millones en caleta vinculada a la Mara Salvatrucha en zona 1t
Nacionales

Encuentran Q2 millones en caleta vinculada a la Mara Salvatrucha en zona 1

09:53 AM, Sep 17
Cobán autoriza aumento temporal del pasaje por alza de los combustiblest
Nacionales

Cobán autoriza aumento temporal del pasaje por alza de los combustibles

09:19 AM, Sep 17
Nuevo acuerdo busca facilitar el empadronamiento de guatemaltecos en el extranjerot
Nacionales

Nuevo acuerdo busca facilitar el empadronamiento de guatemaltecos en el extranjero

08:42 AM, Sep 17
¿Quién era el guatemalteco que murió tras el desplome de un helicóptero en Los Ángeles?t
Nacionales

¿Quién era el guatemalteco que murió tras el desplome de un helicóptero en Los Ángeles?

09:09 AM, Sep 17
Ed Sheeran se pronuncia sobre la polémica expulsión de Macklemore de su girat
Farándula

Ed Sheeran se pronuncia sobre la polémica expulsión de Macklemore de su gira

09:18 AM, Sep 17

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEstados UnidosEE.UU.Liga Nacionalredes socialesSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar