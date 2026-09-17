Valentina Ferrer responde a rumores de infidelidad de J Balvin

La reciente separación de J Balvin y Valentina Ferrer continúa generando reacciones. Apenas un día después de que la modelo argentina confirmara públicamente que ambos decidieron tomar caminos separados, un video grabado días antes volvió a circular en redes sociales.
En las imágenes se observa a Ferrer siendo abordada por periodistas mexicanos, quienes primero intentaron conocer si existían planes de boda con el cantante colombiano y posteriormente la cuestionaron sobre versiones de una presunta infidelidad.
La modelo optó por no responder y se dirigió hacia el vehículo que la esperaba, mientras personas de su equipo intentaban poner fin a las preguntas.
El video ha cobrado relevancia tras la ruptura de la pareja, especialmente porque en las últimas semanas habían circulado diferentes especulaciones sobre el estado de su relación. Sin embargo, ni Ferrer ni J Balvin han señalado públicamente que una infidelidad haya sido la causa de su separación.
¿Qué le preguntaron a Valentina Ferrer?
Según medios internacionales, el encuentro con la prensa ocurrió en Monterrey, México. Inicialmente, los periodistas preguntaron a Ferrer sobre la posibilidad de llegar al altar con J Balvin.
La argentina reaccionó con una sonrisa, pero evitó responder. Personas que la acompañaban intervinieron y señalaron que no contestaría demasiadas preguntas relacionadas con su vida sentimental.
Fue entonces cuando los reporteros llevaron la conversación hacia un tema más delicado: las versiones sobre una presunta infidelidad del cantante y las declaraciones realizadas semanas atrás por la influencer mexicana Melanie Pavola.
Ante la pregunta, Ferrer permaneció en silencio y continuó caminando hasta abordar el vehículo que la esperaba.
Su reacción ha provocado numerosos comentarios después de conocerse oficialmente la separación, aunque el silencio de la modelo no permite concluir que sabía o qué pensaba sobre las acusaciones.
¿Quién es Melanie Pavola y qué dijo sobre J Balvin?
El nombre de Melanie Pavola comenzó a relacionarse con el colombiano después de que la influencer mexicana asegurara públicamente que había tenido un encuentro con J Balvin años atrás.
De acuerdo con las declaraciones recogidas por distintos medios, Pavola afirmó que el encuentro ocurrió en Nueva York cuando Ferrer estaba embarazada de Río, hijo de la ahora expareja. También sostuvo que posteriormente se comunicó con la argentina.
Estas declaraciones corresponden a la versión de Pavola y no constituyen una confirmación de una infidelidad. Hasta este 17 de septiembre, J Balvin no ha respondido públicamente a esas acusaciones.
Las versiones adquirieron todavía mayor atención después de que Ferrer compartiera en redes sociales la canción Alguien que te amaba, de Karol G, y reaccionara a comentarios de seguidores que interpretaron la publicación como una posible indirecta sobre su situación sentimental.
Valentina Ferrer confirma su separación de J Balvin
Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, Ferrer puso fin a las especulaciones sobre el estado de su relación y confirmó mediante sus historias de Instagram que ella y J Balvin se separaron.
"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados", expresó la modelo, utilizando el nombre de pila del artista.
Ferrer explicó que la decisión fue tomada "desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia" y señaló que ambos continuarán concentrados en el bienestar de Río, su hijo de cinco años.
La argentina también pidió comprensión y respeto para atravesar esta nueva etapa de manera privada.
Por el momento, ninguno de los dos ha revelado públicamente el motivo concreto de la ruptura, por lo que no existe confirmación de que las acusaciones de una presunta infidelidad estén relacionadas con la separación. J Balvin tampoco se había pronunciado públicamente sobre el fin de la relación hasta la información disponible este jueves 17 de septiembre.
Una relación que comenzó frente a las cámaras
J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en 2017 durante la grabación del videoclip Sigo Extrañándote, en el que la argentina participó como interés romántico del cantante. La relación se hizo oficial posteriormente y durante años ambos mantuvieron buena parte de su vida sentimental alejada de la exposición pública.
En junio de 2021 dieron la bienvenida a Río, su único hijo en común. Desde entonces, la pareja compartió ocasionalmente momentos familiares en redes sociales, aunque mantuvo un perfil relativamente reservado sobre su relación.