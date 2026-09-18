Gretexpa exige al Congreso plan por alza de combustibles

El presidente de la Junta Directiva de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEXPA), Carlos Vides, expuso la urgente necesidad de medidas para enfrentar la crisis, reiterando el llamado al Congreso para aprobar un paquete extraordinario de alivio fiscal y compensación financiera destinado a mitigar el impacto para el sector y para la sociedad en general.
La preocupación por el impacto del comportamiento del precio de los combustibles fue expresada este viernes 18 de septiembre en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, donde se conversó con el representante del gremio.
Vides afirmó que el ritmo del Legislativo sobre la solicitud de apoyo es lento. "Han pasado días y no se soluciona nada. Muchos diputados han mostrado arrepentimiento por haber votado a favor de la propuesta del Presidente, pero del dicho al hecho hay mucho trecho", señaló.
El dirigente explicó que en los últimos días hablaron con la mayoría de jefes de bancada, quienes escucharon la propuesta de la gremial y ahora evalúan distintas iniciativas presentadas. "Necesitamos decisiones urgentes que beneficien no solo al transporte sino a toda la sociedad. No podemos esperar más. Cada día la situación empeora y el conflicto internacional amenaza con elevar aún más los precios", advirtió.
Propuestas en el Congreso
La proliferación de iniciativas para atender la crisis preocupa a los transportistas. Vides cuestionó por qué el Congreso y la comisión de transporte no anticiparon el problema y optaron por reaccionar tarde. "¿Por qué no trabajaron antes? ¿Por qué tenemos que ser reactivos?", enfatizó.
Según el dirigente, el fondo extraordinario propone atender la crisis solo hasta el 31 de diciembre o hasta que se agoten los 2,500 millones de quetzales asignados. La gran incógnita es qué ocurrirá después, y por eso insiste en discutir soluciones a mediano y largo plazo para evitar una política de subsidios repetidos que, según sus palabras, no es sostenible.
El entrevistado explicó que recientemente tuvieron la oportunidad de hablar con la mayoría de jefes de bancada y explicaron su propuesta. En su opinión, la mayoría de los legisladores han sido receptivos y están estudiando cuál de todas las medidas sería la más viable.
"Pero, como les hemos dicho, este no es momento de banderas políticas, de colores partidarios. Necesitamos que se tomen decisiones que beneficien no solo el transporte, porque nosotros hemos sostenido eso de que esto nos afecta a todos como sociedad. Es urgente", dijo.
¿Subsidios a los importadores?
Respecto a la propuesta de subsidio ya aprobada por el Congreso, Vides dejó clara la postura de GRETEXPA: no están de acuerdo con un subsidio total y menos aún si se entrega directamente a los importadores, debido a "malas experiencias" pasadas.
Aunque reconoció que, en el peor de los casos, si esto ayuda a paliar la situación por unos días, tendrían que aceptarlo al haber sido aprobado. Sin embargo, reiteró la pregunta fundamental sobre el futuro una vez que los fondos se agoten o termine el plazo.
Debate político: objeciones y maniobras
Respecto a las objeciones del diputado Allan Rodríguez y su bancada, Vides duda si existen motivos técnicos de peso o si solo buscan retrasar los procesos para afectar al Ejecutivo. "Sería un error político bloquear acuerdos que podrían ayudar a la población", afirmó, e instó a que cualquier objeción sea fundamentada y discutida el próximo martes en el Congreso.
El presidente de GRETEXPA resaltó que la población también debate sobre el subsidio, pues algunos lo ven como una solución provisional mientras otros temen sus efectos a largo plazo. Algunos proponen establecer un fondo compensatorio, como el planteado por el diputado Julio Héctor Estrada.
Para Vides, lo ideal sería combinar varias propuestas: fijar precios de referencia y reducir impuestos, en una estrategia "híbrida" que favorezca no solo al sector transporte sino a la sociedad en su conjunto.
Por último, Vides expresó que la agilidad en la gestión de estas medidas depende de la voluntad política de los diputados. "Muchos buscan congraciarse con la población debido a la crisis. Esperamos que el martes, realmente se trabaje pensando en la ciudadanía", puntualizó.