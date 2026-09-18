Polonia 2026: Cuartos de final del Mundial Sub-20 femenino

El Mundial Sub-20 femenino de Polonia 2026 llega a los cuartos de final con los dos primeros encuentros este sábado, el Corea del Sur vs. Italia en el que el conjunto europeo quiere seguir haciendo historia y el vibrante Brasil vs. España entre dos aspirantes a luchar por alcanzar la final.
El estadio Arena de Sosnowiec será el escenario de ambos partidos, el primero entre surcoreanas e italianas a partir de las 07:00 horas de Guatemala y el segundo entre brasileñas y españolas a las 10:300 horas GT.
El cuadro asiático, verdugo de Argentina en los octavos de final, intentará alcanzar las semifinales de este Mundial por segunda vez en su historia, tras haber sido tercero en 2010 en Alemania, mientras que Italia pretende seguir agrandando su histórico torneo, ya que nunca había llegado a los cuartos de final y en esta ocasión están demostrando una gran competitividad, tanto que apearon a China tras la tanda de penaltis.
Brasil, superado en octavos el duro escollo de Estados Unidos, equipo al que superó tras las penas máximas después de empatar a uno, también trata de retornar a las semifinales, cota que no alcanza desde Costa Rica 2022, cuando concluyó en la tercera plaza en un torneo que ganó precisamente España, que en la actual edición está cuajando un magnífico torneo, con pleno de triunfos y unos números espectaculares.
- Sábado 19 de septiembre: Corea del Sur vs. Italia a las 07:00 horas GT
- Sábado 19 de septiembre: Brasil vs. España a las 10:30 horas GT
Las otras series de cuartos de final
Para el domingo quedan las otras dos eliminatorias, la que enfrenta a Corea del Norte, defensora del título y gran favorita tras volver a ganar a Japón (como en la final de la pasada edición), y Canadá, que sorprendió a Francia; y la que mide a Nigeria, que goleó a Inglaterra por 3-0, y Colombia, que dejó fuera de la competición a la anfitriona Polonia (1-0) con un postrero autogol para estar en la segunda semifinal de su historia tras la cuarta plaza de Alemania 2010, ronda en la que cayó precisamente ante el cuadro africano.
Ambos partidos tendrán como escenario el estadio Miejski de Lodz, que ya albergará el resto del torneo. El choque entre nigerianas, que han ido a más a lo largo del torneo, y colombianas, será a las 07.00 horas GT y el de las norcoreanas y canadienses a las 10:30 horas GT.
- Domingo 20 de septiembre: Nigeria vs. Colombia a las 07:00 horas GT
- Domingo 20 de septiembre: Corea del Norte vs. Canadá a las 10:30 horas GT.
*Información EFE.