Transportistas de carga declaran “crisis operativa” por alza del diésel y piden medidas inmediatas

Los representantes del sector de transporte de carga dieron a conocer en conferencia de prensa este viernes, 18 de septiembre, los efectos que ha generado el incremento al precio de los combustibles en sus operaciones, tomando en cuenta que el galón de este producto ya supera los Q50 en varias localidades del país.
Los integrantes de la Unidad Gremial Estratégica del Transporte de Carga de Guatemala (UGET) declararon una "crisis operativa" en el sector debido a esta situación que enfrentan y solicitaron al Gobierno la implementación inmediata del Decreto 21-2026, así como la creación de un mecanismo permanente para estabilizar los precios de los combustibles.
Según un comunicado de prensa al que le dieron lectura los líderes, entre junio y el 17 de septiembre el precio del galón de diésel en autoservicio aumentó Q22.10, al pasar de Q27.29 a Q49.39. Se explicó que este rubro representa actualmente el 43.52% del costo total de operación del transporte de carga.
Aumento del combustible impacta en costos
La UGET aseguró que el incremento acumulado del diésel entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 alcanza 90.4%, situación que, según el gremio, ha reducido la liquidez de las empresas transportistas y de los contratistas comerciales.
Según estimaciones, una unidad que consume aproximadamente 649.5 galones mensuales destinaba en promedio Q12,055 a diésel en septiembre, mientras que al precio observado actualmente el gasto ascendería a unos Q14,354.
En ese contexto, se advirtió que el encarecimiento del combustible también repercute en los costos de transporte de mercancías y, eventualmente, en los precios que pagan los consumidores.