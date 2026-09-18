 Facenco celebra 40 años de innovación en descanso y lanza su colección TOTAL REST
Empresas

Facenco celebra 40 años de innovación en descanso y lanza su colección TOTAL REST

Facenco conmemoró su 40 aniversario con una gala que presentó su línea TOTAL REST, incorporando innovación como telas con tratamiento Cooler y un modelo de aromaterapia de eucalipto.

Compartir:
Facenco celebra cuatro décadas de confianza, innovación y liderazgo en la industria del descanso. , Foto Alex Meoño
Facenco celebra cuatro décadas de confianza, innovación y liderazgo en la industria del descanso. / FOTO: Foto Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Grupo Facenco conmemoró 40 años de innovación y liderazgo en la industria del descanso en Centroamérica con un evento especial en el que presentó su nueva Colección TOTAL REST. Bajo el lema "Los clásicos de Facenco regresan", la compañía lanzó una línea renovada con más de 13 modelos distintos y dos productos de temporada, reforzando su compromiso con la calidad, la tradición y el confort.

Durante la celebración, un experto invitado expuso sobre el impacto de la inteligencia artificial en los negocios, abordando temas de proyección y forecast, lo que aportó perspectivas estratégicas para fortalecer el futuro empresarial de la marca.

La velada incluyó una gala, rifas y reconocimientos a clientes que han mantenido su confianza y lealtad con Facenco desde los inicios de la empresa. Este gesto subrayó la importante relación que la marca ha construido con su comunidad a lo largo de cuatro décadas.

Facenco destacó su crecimiento sostenido, impulsado por la innovación constante, la expansión con nuevas empresas aliadas, el desarrollo de marcas complementarias y la consolidación de su presencia en la región centroamericana.

Según la Gerencia Regional de Mercadeo, el aniversario representó la oportunidad de "honrar la historia y proyectar el futuro". La colección TOTAL REST, además de ser un homenaje a los productos clásicos, refleja la evolución permanente de la empresa para seguir ofreciendo sistemas de descanso de alta calidad.

Entre las novedades de la colección se presentó el modelo Spa, que incorpora telas tratadas con tecnología Cooler para una sensación de frescura instantánea durante la noche; una innovación que posiciona a Facenco como pionero al integrar salud, confort y tecnología textil avanzada en sus productos.

Uno de los lanzamientos de temporada incluye un colchón con aromaterapia de eucalipto, diseñado para brindar una experiencia multisensorial que promueve la relajación y el bienestar, integrando fragancias naturales que ayudan al descanso y a una mejor respiración.

Con este aniversario, Facenco fortalece su liderazgo en sistemas de descanso y reafirma su visión de transformar el bienestar en Centroamérica, apostando por la tecnología, la tradición y la confianza de sus clientes.

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia | Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia / Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia | Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia / Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia | Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia / Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia | Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia / Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia | Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia / Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia | Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia / Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia | Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia / Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia | Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia / Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia | Foto Alex Meoño

Grupo Facenco celebró sus primeros 40 años de historia / Foto Alex Meoño

Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital

En Portada

No es momento de banderas políticas: Gretexpa pide al Congreso actuar por alza de combustiblest
Nacionales

"No es momento de banderas políticas": Gretexpa pide al Congreso actuar por alza de combustibles

11:18 AM, Sep 18
Nuevo convenio permitirá agilizar impresión del DPI para guatemaltecos en EE. UU.t
Nacionales

Nuevo convenio permitirá agilizar impresión del DPI para guatemaltecos en EE. UU.

09:29 AM, Sep 18
Cuestionan fallo que revocó la prisión a implicado en secuestro de odontólogot
Nacionales

Cuestionan fallo que revocó la prisión a implicado en secuestro de odontólogo

10:33 AM, Sep 18
Nicholas Brandram muere a los 44 años y revive el misterio del Putney Pushert
Farándula

Nicholas Brandram muere a los 44 años y revive el misterio del Putney Pusher

11:23 AM, Sep 18
Omar Duarte habilitado para duelo ante Guastatoya t
Deportes

Omar Duarte habilitado para duelo ante Guastatoya

02:27 PM, Sep 18

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar