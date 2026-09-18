Facenco celebra 40 años de innovación en descanso y lanza su colección TOTAL REST

Grupo Facenco conmemoró 40 años de innovación y liderazgo en la industria del descanso en Centroamérica con un evento especial en el que presentó su nueva Colección TOTAL REST. Bajo el lema "Los clásicos de Facenco regresan", la compañía lanzó una línea renovada con más de 13 modelos distintos y dos productos de temporada, reforzando su compromiso con la calidad, la tradición y el confort.
Durante la celebración, un experto invitado expuso sobre el impacto de la inteligencia artificial en los negocios, abordando temas de proyección y forecast, lo que aportó perspectivas estratégicas para fortalecer el futuro empresarial de la marca.
La velada incluyó una gala, rifas y reconocimientos a clientes que han mantenido su confianza y lealtad con Facenco desde los inicios de la empresa. Este gesto subrayó la importante relación que la marca ha construido con su comunidad a lo largo de cuatro décadas.
Facenco destacó su crecimiento sostenido, impulsado por la innovación constante, la expansión con nuevas empresas aliadas, el desarrollo de marcas complementarias y la consolidación de su presencia en la región centroamericana.
Según la Gerencia Regional de Mercadeo, el aniversario representó la oportunidad de "honrar la historia y proyectar el futuro". La colección TOTAL REST, además de ser un homenaje a los productos clásicos, refleja la evolución permanente de la empresa para seguir ofreciendo sistemas de descanso de alta calidad.
Entre las novedades de la colección se presentó el modelo Spa, que incorpora telas tratadas con tecnología Cooler para una sensación de frescura instantánea durante la noche; una innovación que posiciona a Facenco como pionero al integrar salud, confort y tecnología textil avanzada en sus productos.
Uno de los lanzamientos de temporada incluye un colchón con aromaterapia de eucalipto, diseñado para brindar una experiencia multisensorial que promueve la relajación y el bienestar, integrando fragancias naturales que ayudan al descanso y a una mejor respiración.
Con este aniversario, Facenco fortalece su liderazgo en sistemas de descanso y reafirma su visión de transformar el bienestar en Centroamérica, apostando por la tecnología, la tradición y la confianza de sus clientes.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital