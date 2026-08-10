 Reducción de precios en combustibles
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Nueva semana inicia con reducción en precios de los combustibles

De acuerdo con el monitoreo realizado en la capital, el valor del galón de gasolina y diésel se redujo en Q2.

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En las últimas semanas se ha registrado un repunte de los precios de los combustibles., Foto EFE
En las últimas semanas se ha registrado un repunte de los precios de los combustibles. / FOTO: Foto EFE
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Un monitoreo realizado este lunes, 10 de agosto, refleja que los precios de los combustibles registran una disminución de Q2 por galón en las estaciones de servicio de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con los valores observados, estos productos se cotizan actualmente de la siguiente manera:

  • Gasolina Regular: Q37.89
  • Gasolina Súper: Q38.89
  • Diésel: Q41.79

La reducción representa una variación a la baja respecto a los precios de referencia reportados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el pasado viernes 7 de agosto de 2026, que eran los siguientes:

  • Gasolina Regular: Q39.89
  • Gasolina Súper: Q40.89
  • Diésel: Q43.79

De esta manera, se reporta que en este inicio de semana la gasolina presenta una reducción en los tres productos monitoreados.

Asociación de Taxistas propone eliminar temporalmente impuestos a los combustibles

Los taxistas expresaron su rechazo al nuevo subsidio anunciado por el Gobierno y presentaron una propuesta al Congreso, enfocada en la exoneración de impuestos.

Presentan iniciativa para regular los precios de los combustibles

En el marco de la situación complicada que se enfrenta actualmente en Guatemala por el alza en los combustibles, este lunes 3 de agosto fue entregada a la Dirección Legislativa la iniciativa de Ley de Emergencia para Proteger la Economía Familiar y la Estabilización del Precio de los Combustibles.

Se trata de una propuesta impulsada por la bancada Elefante, que plantea la creación de un mecanismo temporal para mitigar el impacto del alza en estos productos sobre el costo de vida de las familias guatemaltecas.

De acuerdo con el documento presentado, el incremento en los precios del diésel y las gasolinas repercute directamente en el transporte, la distribución de alimentos, los costos de producción y la agricultura, lo que reduce el poder adquisitivo de los hogares. Ante este escenario, la iniciativa busca establecer reglas técnicas y temporales que permitan trasladar al consumidor los beneficios derivados de reducciones en costos internacionales o medidas fiscales.

El diputado Rodrigo Pellecer, de Comunidad Elefante, explicó en conferencia de prensa en el Congreso de la República que la propuesta contempla la creación de un Consejo Interinstitucional de Verificación, integrado por entidades públicas con competencia técnica en materia energética, económica y tributaria.

El referido órgano no tendría facultades para legislar ni crear impuestos, sino que verificaría y sustentaría técnicamente las actualizaciones del mecanismo, mientras que las decisiones fundamentales permanecerían bajo la competencia del Legislativo.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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