 Guatemala: Día sin sombra ¿Cuándo ocurrirá?
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Guatemala tendrá otro día sin sombra: ¿cuándo es?

Todo lo que debes saber sobre el próximo día sin sombra en Guatemala.

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Guatemala se prepara para un curioso fenómeno astronómico., Redes sociales.
Guatemala se prepara para un curioso fenómeno astronómico. / FOTO: Redes sociales.
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Guatemala volverá a ser escenario de un particular fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol alcanza una posición prácticamente perpendicular sobre determinados puntos del territorio. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el próximo jueves 13 de agosto de 2026 se registrará el segundo "día sin sombra" del año en el país.

El fenómeno, conocido también como paso cenital del Sol, ocurre cuando los rayos solares llegan de forma casi directa a la superficie terrestre. Durante unos instantes, alrededor del mediodía, los objetos colocados de manera vertical, como árboles, postes o columnas, pueden dejar de proyectar sombra o generar una mucho más corta de lo habitual.

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, el momento en que el Sol alcanzará el cenit está previsto para las 12:07 horas. La institución explicó que este horario puede presentar pequeñas variaciones debido a factores relacionados con la ubicación geográfica y los cálculos astronómicos.

Este será el segundo evento de este tipo previsto para Guatemala durante 2026. El primero ocurrió el pasado 29 de abril. En esta ocasión, el fenómeno tendrá lugar en plena temporada lluviosa, por lo que las condiciones meteorológicas podrían dificultar su observación en algunas regiones.

Recomendaciones 

Para apreciar el efecto, las autoridades recomiendan observar objetos verticales y comprobar cómo su sombra disminuye conforme se acerca el mediodía. Sin embargo, la experiencia dependerá de que las condiciones del cielo permitan el paso de la luz solar.

Aunque el "día sin sombra" no representa un peligro extraordinario, el Insivumeh recordó que la exposición directa al Sol puede aumentar la cantidad de radiación ultravioleta recibida. Por ello, aconsejó utilizar protector solar, ropa de manga larga y evitar permanecer bajo el Sol durante períodos prolongados.

El fenómeno constituye una oportunidad para observar de manera sencilla cómo la posición del Sol cambia a lo largo del año y cómo este movimiento influye directamente en la longitud de las sombras.

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