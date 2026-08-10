PSG y Aston Villa disputan el primer título de la temporada

La temporada europea de clubes tendrá esta semana uno de sus primeros grandes capítulos con la disputa de la Supercopa de Europa. El miércoles 12 de agosto, París Saint-Germain (PSG), vigente campeón de la UEFA Champions League, se enfrentará con Aston Villa, monarca de la UEFA Europa League, en un duelo que pondrá frente a frente a dos de los campeones del fútbol continental. El encuentro se jugará en el Stadion Salzburg, en Austria, y comenzará a las 13:00 horas de Guatemala.
El conjunto parisino llegará con la intención de repetir el éxito conseguido en la edición de 2025, cuando protagonizó una espectacular remontada ante Tottenham. Después de encontrarse 2-0 abajo, el PSG consiguió igualar el marcador y posteriormente se impuso en la tanda de penaltis. Ahora buscará levantar nuevamente el trofeo, mientras que Aston Villa intentará conquistar una competición que ya ganó en 1982, cuando derrotó al Barcelona en una serie disputada a dos partidos.
PSG vs. Aston Villa: lo que debes saber
El Stadion Salzburg será escenario por primera vez de una final de esta categoría. El recinto, casa del FC Salzburg, ya fue utilizado durante la Eurocopa de 2008 y se convertirá en la decimocuarta sede de la Supercopa de Europa desde que la UEFA dejó de utilizar Mónaco como escenario habitual. Austria recibirá así un partido que marca oficialmente el inicio de una nueva temporada de grandes definiciones en el fútbol europeo.
La Supercopa de Europa enfrenta cada año a los campeones de la Champions League y la Europa League, por lo que representa una oportunidad para determinar cuál de los dos últimos monarcas continentales comienza la campaña con un nuevo título. En caso de empate después de los 90 minutos, no habrá tiempo extra: el campeón se decidirá directamente mediante una tanda de penaltis. París Saint-Germain y Aston Villa se preparan, de esta manera, para abrir el curso europeo con un trofeo en juego.