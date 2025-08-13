¡PSG campeón de la Supercopa de Europa 2025!

En un emocionante duelo disputado este 13 de agosto de 2025 en el Estadio Friuli de Údine, Italia, el Paris Saint-Germain se alzó con su primera Supercopa de Europa al vencer al Tottenham Hotspur en una dramática tanda de penales por 4-3, tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario. Los Spurs tomaron la delantera con goles de Micky van de Ven (38') y Cristian Romero (48'), pero el PSG mostró su carácter en el tramo final con anotaciones de Kang-in Lee (84') y Gonçalo Ramos (90+3'), forzando la definición desde los 11 pasos. En la tanda, la precisión de los parisinos y las paradas clave de su portero sellaron una victoria histórica para el club francés, que añade este trofeo a su creciente legado.
El PSG, uno de los gigantes del fútbol francés, suma esta Supercopa a un palmarés que incluye 12 títulos de Ligue 1 (el más reciente en 2024-25), 14 Copas de Francia, 10 Copas de la Liga, 12 Supercopas de Francia y, en el ámbito internacional, una Champions League (2024-25) y una Recopa de Europa (1996). La conquista de la Champions League pasada, tras derrotar al Inter de Milán, les otorgó el derecho a disputar esta Supercopa, un logro que refuerza la ambición del proyecto liderado por Luis Enrique. A pesar de su reciente derrota en la final del Mundial de Clubes 2025 ante el Chelsea, el PSG demostró resiliencia y capacidad para sobreponerse en momentos críticos, un sello que los llevó a superar al Tottenham en esta final.
PSG supercampeón de Europa
Por su parte, el Tottenham no pudo replicar la solidez defensiva que les permitió resistir y vencer al Manchester United por 1-0 en la final de la Europa League 2024-25. A pesar de dominar gran parte del encuentro y mostrar un planteamiento táctico sólido bajo la dirección de Thomas Frank, los Spurs cedieron ante la presión del PSG en los minutos finales y no lograron mantener su ventaja en los penales. Este resultado deja un sabor agridulce para el club londinense, que soñaba con añadir la Supercopa a su palmarés, que incluye dos ligas inglesas, ocho FA Cups, cuatro Copas de la Liga, siete Community Shields, dos Copas de la UEFA y una Recopa de Europa.
La Supercopa de Europa sigue siendo dominada históricamente por el Real Madrid, con seis títulos, seguido por el FC Barcelona y el AC Milan, ambos con cinco. Liverpool, con cuatro, y Atlético de Madrid, con tres, completan los primeros puestos, mientras que clubes como Bayern Múnich, Chelsea, Ajax, Anderlecht, Valencia y Juventus han ganado el trofeo en dos ocasiones.
El PSG, con esta victoria, se une a la lista de campeones que han levantado la Supercopa una vez, marcando un hito en su historia y consolidando su estatus como un contendiente de peso en el fútbol europeo. Este triunfo no solo representa un logro deportivo, sino también un paso adelante en la búsqueda del club parisino por consolidarse como una potencia global.