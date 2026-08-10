Asalto a pasajeros de bus en ruta interamericana

Los pasajeros de un bus extraurbano fueron víctimas de un asalto este lunes, 10 de agosto, cuando se trasladaban sobre la ruta Interamericana, con dirección a la Ciudad de Guatemala, procedentes de San Pedro La Laguna, Sololá.
De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados abordaron la unidad de los Transportes Méndez en cierto sector y ya cuando la misma avanzaba llevaron a cabo el atraco contra los usuarios y los trabajadores del autobús.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que el conductor de la unidad continuó la marcha después de que ocurrieron los hechos y se dirigió a la estación de esa institución ubicada en el municipio de El Tejar, Chimaltenango.
"Al llegar frente a la estación de bomberos, los afectados solicitaron apoyo y fueron evaluados por los técnicos en urgencias médicas, quienes les brindaron asistencia debido a que presentaban crisis nerviosa como consecuencia del asalto", explicó Cecilio Chacaj, vocero del cuerpo de socorro.
Agregó que, aunque no se reportaron personas heridas, sí fue necesario trasladar a dos de las pacientes al Hospital Nacional de Chimaltenango, pues debido al estado que presentaban se requería atención médica.
Intento de asalto en bus deja dos heridos en Chinautla
Un ataque armado se registró el pasado 30 de junio en el interior de un autobús extraurbano en el ingreso a la aldea San Julián, zona 6 del municipio de Chinautla, Guatemala. Según el reporte de los cuerpos de socorro, en el marco del incidente resultaron heridos un adulto mayor y un adolescente.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el referido sector, específicamente en la carretera antigua a San Pedro Ayampuc, por lo que se movilizaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar un autobús de servicio de transporte de pasajeros y en su interior se encontraban las dos personas lesionadas. Se trataba de un hombre de 71 años, quien presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en el rostro; y un adolescente de 17 años, quien sufrió lesiones ocasionadas por esquirlas.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7