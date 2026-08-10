 UEFA, AFC y Concacaf se plantan ante la FIFA
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UEFA, AFC y Concacaf se plantan ante la FIFA

UEFA, AFC y Concacaf cuestionaron el liderazgo de la FIFA en una carta conjunta y advirtieron que quienes dirigen el fútbol deben servir a sus instituciones, no imponer su voluntad.

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Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, presidentes de la UEFA y FIFA - RR.SS:
Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, presidentes de la UEFA y FIFA / FOTO: RR.SS.
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Las confederaciones de Europa, Asia y Norte, Centroamérica y el Caribe —UEFA, AFC y Concacaf— elevaron la tensión con la FIFA al publicar una carta abierta dirigida a toda la "familia del fútbol", en la que reclamaron unidad, transparencia y respeto institucional. El pronunciamiento surgió después del intento fallido de crear una filial destinada a comercializar la Copa del Mundo, iniciativa que, según las tres confederaciones, terminó por quebrar la confianza entre los organismos del fútbol internacional. "Cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber ha sido abandonado", señalaron en el documento, firmado por sus respectivos presidentes y secretarios generales.

UEFA, AFC y Concacaf dejaron claro que su reclamo no está relacionado con cuestiones económicas, pérdida de apoyos o posibles cambios en el crecimiento de las competiciones. "No es una cuestión de dinero", subrayaron, sino de "la integridad del fútbol y la integridad de quienes han sido elegidos para dirigirlo". Las confederaciones calificaron como un "error de juicio" la reciente comunicación de la FIFA a sus vicepresidentes y a las 211 federaciones miembro para explicar el proyecto de vender una participación de la Copa del Mundo. Consideraron especialmente cuestionable que la propuesta fuera presentada en un plazo muy corto y sin una consulta suficiente, lo que, a su juicio, limitó la posibilidad de analizar sus condiciones de manera adecuada.

La FIFA contra las cuerdas

El malestar también se extendió a la forma en que se está revisando el informe que será presentado ante el Consejo de la FIFA. Las confederaciones cuestionaron que ese proceso no haya sido encargado a un tercero "totalmente independiente" y expresaron su rechazo a la reciente reunión de la dirección de la FIFA celebrada en Marruecos, en la que participaron de manera selectiva algunos integrantes del Comité de Gestión. "No es la conducta propia de un guardián del fútbol, sino de alguien que cree que el fútbol le debe rendir cuentas a él", afirmaron. Para UEFA, AFC y Concacaf, esta situación representa la continuidad de un patrón que consideran contrario a los principios de transparencia y rendición de cuentas que deberían regir a la máxima autoridad del fútbol mundial.

En la parte final de la carta, las tres confederaciones hicieron un llamado a preservar la unidad del fútbol y reclamaron a sus dirigentes que ejerzan sus cargos como una responsabilidad de servicio. "Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber transparencia. Estas no son las cualidades que el fútbol merece en sus dirigentes", concluyeron.

Con este pronunciamiento conjunto, UEFA, AFC y Concacaf buscan dejar claro que sus diferencias con la FIFA trascienden una disputa puntual y apuntan directamente a la manera en que se toman decisiones dentro del organismo, al exigir que quienes ocupan posiciones de liderazgo "sirvan" al fútbol y no pretendan "mandarlo".

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Agencia EFE

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