El Real Madrid ya trabaja con casi toda su plantilla

El Real Madrid comienza a tomar forma de cara a la nueva temporada. Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté se incorporaron este lunes a los entrenamientos después de concluir sus vacaciones posteriores a su participación en el Mundial 2026. Los futbolistas pasaron inicialmente por la Ciudad Real Madrid para cumplir con parte de los exámenes médicos y posteriormente completarán las pruebas en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas.
Con estas incorporaciones, José Mourinho ya dispone de buena parte de su plantilla, aunque todavía espera el regreso de algunos internacionales, entre ellos el inglés Jude Bellingham, además de permanecer atento a los últimos movimientos del mercado de fichajes. Mbappé vuelve a la disciplina madridista después de una destacada actuación con Francia, con la que alcanzó las semifinales del Mundial y terminó como Bota de Oro del torneo gracias a sus ocho goles. El atacante también fue el máximo realizador del conjunto blanco durante la pasada campaña, con 43 tantos.
Real Madrid se prepara para el inicio de la temporada
La jornada también significó el primer contacto de Cucurella y Konaté con sus nuevos compañeros. El lateral español llega tras proclamarse campeón del mundo con su selección, mientras que el defensor francés afronta su nueva etapa como jugador madridista. A ellos se sumaron Yan Diomandé y Thibaut Courtois, quienes después de realizar trabajos individuales durante los últimos días ya pudieron ejercitarse junto al resto del grupo. En contraste, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo Goes continúan con sus respectivos procesos de recuperación de sus lesiones.
El Real Madrid afrontará ahora sus últimos ensayos antes del comienzo oficial de LaLiga. El equipo disputará el Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo de La Coruña el 12 de agosto y posteriormente se medirá con el Schalke 04 el día 16. Ambos encuentros servirán como puesta a punto definitiva antes del estreno liguero ante el Espanyol, programado para el 22 de agosto en el RCDE Stadium de Cornellà, correspondiente a la segunda jornada. El debut en la primera fecha, frente a la Real Sociedad, se disputará el 26 de agosto.