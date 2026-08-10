Una persona fallecida tras accidente en Sacatepéquez

Un hombre falleció y otro resultó gravemente herido tras un accidente en el kilómetro 41 de la ruta que conduce de Antigua Guatemala hacia Santa Lucía Milpas Altas, en el departamento de Sacatepéquez.
La emergencia se registró en horas de la noche del domingo, 09 de agosto, y fue atendida por elementos de Bomberos Voluntarios de la 31 Compañía, quienes acudieron al sector conocido como "cuesta de Las Cañas" tras ser alertados sobre un fuerte percance vial.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a los dos hombres que presentaban múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlos, confirmaron que uno de ellos ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas, mientras que el otro sufrió una fractura expuesta y fue trasladado para recibir atención médica.
De acuerdo con el reporte preliminar, ambos se movilizaban por el sector en una motocicleta cuando una piedra se desprendió del paredón y los impactó.
Los socorristas informaron que observaron varias rocas en el área, por lo que coordinaron con las autoridades correspondientes para prevenir nuevos incidentes y evaluar las condiciones del lugar.
* Le puede interesar:
Identifican a víctimas
La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez dio a conocer que lamenta el accidente ocurrido a consecuencia del desprendimiento de rocas. Además, confirmó que la persona herida es trabajadora de esa comuna.
Se trata de Luis Noé de León Cifuentes, quien labora como Agente de la Policía Municipal, quien se encuentra recibiendo atención médica en el área de cuidados intensivos del Hospital General de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
De acuerdo con la entidad, desafortunadamente el hermano del colaborador, identificado como Jonathan Jeremías de León Cifuentes, es quien perdió la vida.
En ese sentido, las autoridades de San Lucas Sacatepéquez expresaron su solidaridad y enfatizaron que están al pendiente de la salud De León Cifuentes para brindarle el apoyo que esté a su alcance.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7