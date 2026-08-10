Bomberos controlan incendio en cárcel de Cantel, Quetzaltenango

Un incendio se registró en el interior de la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, ubicada en Quetzaltenango, donde fue necesaria la intervención de los cuerpos de socorro para evitar que continuara propagándose.
Elementos de la 5.ª y 96.ª Compañías de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y trabajaron para controlar las llamas que se extendían en los diferentes ambientes del centro penitenciario.
Los técnicos en urgencias médicas atacaron el fuego desde distintos puntos con el fin de sofocarlo. Para las labores de extinción fue necesario utilizar aproximadamente 3 mil 500 galones de agua.
De forma preliminar, se conoció que el no se reportaron personas heridas únicamente daños materiales.
Según el cuerpo de socorro, el incendio afectó el área de cocina, comedor, lavandería y algunos dormitorios.
Las autoridades correspondientes deberán determinar las causas que originaron el siniestro y establecer el alcance de los daños ocasionados en las instalaciones.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7