La verdad detrás del viral video del 'hombre perro'

Un video que muestra a un supuesto hombre convertido físicamente en un perro ha generado millones de reproducciones y comentarios en redes sociales. Las imágenes, que presentan una transformación aparentemente extrema, llevaron a numerosos usuarios a preguntarse si realmente existe una persona que habría gastado una fortuna para cambiar su apariencia de manera permanente.
La versión que acompaña el video asegura que un supuesto millonario japonés identificado como "Jaso" habría invertido aproximadamente US $2.7 millones para someterse a procedimientos con el objetivo de adquirir características físicas de un perro.
El video supera las 19 millones de reproducciones en X, aumentando la confusión entre los usuarios. Sin embargo, la historia no corresponde a un hecho real.
Video creado mediante IA
El video fue creado mediante inteligencia artificial (IA). Aunque las imágenes presentan un nivel de realismo considerable, algunos detalles permiten identificar inconsistencias propias de este tipo de contenido digital, como cambios repentinos en determinados elementos de la escena y movimientos poco naturales.
Tampoco existen registros confiables que respalden la existencia de un multimillonario japonés llamado "Jaso" que haya gastado millones de dólares en cirugías para convertirse físicamente en un perro.
La historia parece estar relacionada con un caso real que se hizo conocido en internet: el de Toco, un hombre japonés que en 2022 llamó la atención por cumplir su deseo de verse como un perro.
@toco_eevee
I took a video and the dog waved to me! #dog #quadsuit #collie #toco #toko#着ぐるみ #fursuit #furry #犬♬ オリジナル楽曲 - 動物になりたい_I want to be an animal - 動物になりたい_I want to be an animal
A diferencia de la versión viral, Toco no se sometió a cirugías ni modificó permanentemente su cuerpo. Gastó alrededor de dos millones de yenes en un traje hiperrealista confeccionado a medida para recrear la apariencia de un Border Collie.