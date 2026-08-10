 Motorista Agrede a Agente de la PMT en Feria de Jocotenango
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VIDEO: Motorista agrede a agente de la PMT en la feria de Jocotenango

Incidente entre motorista y agentes de la PMT queda registrado durante la feria de Jocotenango.

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Motorista agrede a agente de la PMT durante la Feria de Jocotenango., Captura de pantalla video de X.
Motorista agrede a agente de la PMT durante la Feria de Jocotenango. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un incidente ocurrido en los alrededores de la feria de Jocotenango, en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, quedó registrado en video y fue difundido por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala.

De acuerdo con el reporte publicado por la institución, agentes identificaron a un motorista que presuntamente circulaba en aparente estado de ebriedad, además de no contar con licencia de conducir y mantener multas pendientes.

La PMT indicó que el conductor intentó ingresar al sector donde se desarrolla la feria sin contar con el marbete correspondiente. Durante el procedimiento, según la versión de la institución, el motorista habría arremetido con la motocicleta contra los agentes, provocando lesiones a uno de ellos.

El elemento de tránsito resultó con una herida en una de sus manos, por lo que fue necesaria la intervención correspondiente. La institución señaló que el caso fue trasladado a las instancias jurídicas debido a las lesiones ocasionadas durante el incidente.

El video compartido por la PMT muestra parte del altercado y la intervención de los agentes en el área. La institución no justificó la conducta del motorista y recordó que las disposiciones de tránsito buscan garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones y trabajadores que realizan labores de regulación vial.

Las normas están para proteger a todos. Ninguna inconformidad justifica poner en riesgo a quienes trabajan por la seguridad vial", señaló la PMT en su publicación.

Consecuencias por agredir a autoridades de tránsito 

La institución también recordó que las agresiones contra agentes de tránsito pueden generar consecuencias administrativas y legales, dependiendo de las circunstancias y de la conducta atribuida al responsable. En casos que puedan constituir resistencia o atentado contra la autoridad, el hecho puede ser remitido al sistema de justicia para determinar las responsabilidades correspondientes.

La PMT reiteró que continuará realizando operativos y controles en los alrededores de la feria para mantener el orden y facilitar la movilidad durante las actividades.

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