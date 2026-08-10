Fátima Bosch en el Museo Las Ilusiones de Guatemala

La visita de Fátima Bosch a Guatemala continúa dejando momentos especiales. Luego de conquistar al público durante su paso por Quetzaltenango y participar en diferentes actividades sociales y culturales, la actual Miss Universe 2025 llegó hasta Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, donde tuvo la oportunidad de acercarse a uno de los grandes tesoros arqueológicos de la Costa Sur.
La mexicana visitó el Museo Las Ilusiones, un espacio que resguarda vestigios relacionados con la Cultura Cotzumalguapa y que permite conocer parte del pasado prehispánico de esta región guatemalteca.
Su recorrido ocurrió después de su encuentro con el público en la Cancha Polifuncional de Santa Lucía Cotzumalguapa, actividad en la que Bosch convivió con niños y familias del municipio.
Posteriormente, la reina universal cambió el escenario y se trasladó al museo para conocer una faceta muy diferente de Guatemala: su riqueza arqueológica.
Fátima Bosch visita el Museo Las Ilusiones
La Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa compartió imágenes del recorrido y detalló que Bosch fue recibida por el propietario del museo, quien la acompañó durante su visita por las instalaciones.
En las fotografías se observa a la mexicana recorriendo diferentes espacios mientras recibe explicaciones sobre las piezas que se encuentran en el lugar. Para la ocasión lució un conjunto rosa claro y portó la banda que la identifica como Miss Universe.
Durante el recorrido conoció vestigios, monumentos y diferentes piezas que permiten acercarse a la Cultura Cotzumalguapa, una de las manifestaciones arqueológicas más importantes de la Costa Sur de Guatemala.
Bosch también ingresó a la iglesia que forma parte del complejo antes de continuar conociendo las instalaciones. La existencia de este templo dentro del Museo Las Ilusiones también aparece documentada en el Plan de Desarrollo Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, que incluye al lugar entre los principales atractivos turísticos de la localidad.
Según la Municipalidad, la mexicana se mostró sorprendida y emocionada mientras conocía los objetos y escuchaba las explicaciones sobre el legado arqueológico de la zona.
¿Dónde está ubicado el Museo Las Ilusiones?
El Museo Las Ilusiones se encuentra en Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, aproximadamente a 90 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Está situado antes de llegar a la entrada del municipio, en una propiedad rural conocida también como Bilbao.
Para llegar desde la capital se debe viajar hacia la Costa Sur y continuar en dirección a Santa Lucía Cotzumalguapa. En la carretera se encuentra el cruce que conduce hacia el museo.
De acuerdo con la información turística disponible, el lugar abre de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas y nuevamente de 14:00 a 16:00 horas. Los sábados recibe visitantes de 7:00 a 13:00 horas. El ingreso es de Q25 por persona y recomienda contactar previamente con el administrador para ingresar.
Un museo que guarda siglos de historia
El atractivo del Museo Las Ilusiones está directamente relacionado con la extraordinaria riqueza arqueológica que rodea Santa Lucía Cotzumalguapa.
GuateValley señala que el área donde se encuentra el museo estuvo ocupada desde el período Preclásico y alcanzó un importante desarrollo cultural durante el período Clásico. El lugar constituye además una muestra de la riqueza prehispánica existente fuera de las zonas mayas tradicionalmente asociadas con Petén.
Otra referencia turística describe al Museo Las Ilusiones como un museo privado que exhibe piezas encontradas en la Costa Sur, entre ellas esculturas talladas en piedra, cerámica y réplicas de monumentos que por sus dimensiones no pudieron trasladarse.
También es conocido como Museo Cultura Cotzumalguapa y se encuentra dentro de la Finca Las Ilusiones. Fuentes sobre el lugar señalan que fue impulsado a principios de los años 2000 con el objetivo de conservar y exhibir piezas arqueológicas halladas en la propiedad y vinculadas con el patrimonio prehispánico de la región.