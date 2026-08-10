 El Liverpool anuncia el fichaje de Ronald Araujo
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El Liverpool anuncia el fichaje de Ronald Araujo

El defensor uruguayo inicia una nueva etapa en su carrera tras dejar temporalmente el Barcelona para incorporarse al Liverpool, en busca de mayor protagonismo.

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El Liverpool anuncia el fichaje de Ronald Araujo - Liverpool F.C.
El Liverpool anuncia el fichaje de Ronald Araujo / FOTO: Liverpool F.C.
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El defensa uruguayo Ronald Araújo dejará temporalmente el Barcelona para jugar la próxima temporada con el Liverpool, en una operación que contempla una cesión por un año y una opción de compra de 55 millones de euros al finalizar el curso. El conjunto inglés asumirá íntegramente el salario del zaguero, quien tomó la decisión de buscar un nuevo destino después de conocer que no tendría en el equipo azulgrana el protagonismo que esperaba.

La salida de Araújo se produjo después de una conversación con el técnico Hansi Flick, quien le explicó que la competencia en la defensa y las características de su proyecto limitarían sus oportunidades. El uruguayo, de 27 años y con contrato con el Barcelona hasta 2031, se despidió el sábado de sus compañeros y viajó posteriormente a Inglaterra para completar los exámenes médicos previos a su incorporación al conjunto de Anfield. Flick reconoció que lamentaba su marcha y destacó las cualidades físicas y futbolísticas del internacional uruguayo.

Un nuevo reto para Ronald Araujo

Araújo llegó al Barcelona B en 2018 procedente del Boston River de Uruguay y dio el salto al primer equipo en la temporada 2020-21. Con el paso de los años se convirtió en una pieza importante de la defensa y llegó a portar el brazalete de capitán gracias a su liderazgo dentro del vestuario. Sin embargo, las lesiones y algunos errores en encuentros trascendentales provocaron una pérdida de protagonismo que terminó influyendo en su decisión de buscar un nuevo desafío. El propio futbolista aseguró a los medios del Liverpool que está emocionado por incorporarse a un club con tanta historia y consideró que su llegada a Anfield es la decisión ideal y necesaria para esta etapa de su carrera.

El Liverpool, dirigido por Andoni Iraola, encontró en Araújo una alternativa para reforzar una defensa que había quedado debilitada tras la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid y la lesión de Joe Gomez. En Barcelona, mientras tanto, su marcha deja a Pau Cubarsí, Eric García, Andreas Christensen y Gerard Martín como principales opciones para el centro de la zaga, además de otras alternativas como Jules Koundé y el joven Álvaro Cortés. Para Araújo, la cesión representa la oportunidad de recuperar protagonismo y afrontar un nuevo reto en la Premier League.

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