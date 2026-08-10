El Barcelona rechaza la primera oferta del PSG por Ferran

El Barcelona rechazó la primera propuesta del Paris Saint-Germain por Ferran Torres, que ascendía a 40 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables, según informaron varios medios y confirmaron a EFE fuentes conocedoras de la negociación. Pese a este primer desencuentro, las conversaciones entre ambos clubes continúan con la intención de encontrar un acuerdo en el menor tiempo posible. La situación cobra especial relevancia porque el delantero valenciano está citado para incorporarse este miércoles a la pretemporada del conjunto azulgrana.
Ferran Torres, viene de cerrar una temporada destacada a nivel individual. El atacante, autor del gol que permitió a España proclamarse campeona del mundo este verano, disputó 49 partidos con el Barcelona en todas las competiciones, cifra que compartió con Marcus Rashford, y terminó como el segundo máximo goleador del equipo, con 21 tantos, únicamente por detrás de Lamine Yamal, que anotó 24. Además, igualó en goles a Raphael Dias ‘Raphinha’. En sus 207 encuentros oficiales con el conjunto catalán, el internacional español suma 65 goles y 23 asistencias.
Ferran Torres espera una nueva oferta del PSG
Sin embargo, Torres nunca terminó de convertirse en un titular indiscutible desde su llegada al Barcelona procedente del Manchester City, en enero de 2022. La progresiva pérdida de protagonismo físico de Robert Lewandowski le permitió asumir mayores responsabilidades en el ataque, aunque su rol seguía siendo el de un futbolista importante, pero no fijo en el once. Ese escenario podía mantenerse la próxima temporada, especialmente después de que el club azulgrana incorporara este verano a los extremos Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, todos con contratos hasta 2031. A ello se suma el interés prioritario del Barça por Julián Álvarez, cuya salida del Atlético de Madrid se presenta complicada.
Mientras tanto, el PSG ve en Ferran una alternativa atractiva para reforzar su ofensiva. Luis Enrique Martínez, actual entrenador del conjunto parisino y antiguo seleccionador español, conoce bien al delantero y ha sido uno de sus principales valedores.
El campeón de Europa necesita además aumentar sus opciones en ataque después de las salidas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, además de la posible marcha de Bradley Barcola. En París, Ferran tendría que competir por minutos con Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. Por ahora, el Barça ha dicho no a la primera oferta, pero las negociaciones siguen abiertas y el futuro del valenciano podría definirse en los próximos días.