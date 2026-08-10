Aeropuerto La Aurora reporta fallas en el suministro eléctrico

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este lunes, 10 de agosto, sobre una serie de fallas intermitentes en el suministro externo de energía eléctrica del Aeropuerto Internacional La Aurora, situación que ha requerido la activación de las plantas de emergencia para mantener el funcionamiento de la terminal aérea.
De acuerdo con el comunicado oficial, las interrupciones en el servicio han provocado afectaciones en algunos equipos de respaldo del aeropuerto, debido a la intermitencia en la conexión y desconexión de la energía proveniente del proveedor externo.
Ante esta situación, las autoridades indicaron que ya coordinaron con el proveedor de energía una revisión integral del sistema eléctrico, con el objetivo de identificar y solucionar las causas de las fallas.
Mientras se realizan estos trabajos, el Aeropuerto Internacional La Aurora aseguró que continuará abasteciendo de energía eléctrica a la terminal mediante sus propios equipos de emergencia cuando sea necesario.
La DGAC señaló que se mantiene atenta al comportamiento del suministro eléctrico y a la evolución de las labores de revisión para garantizar la continuidad de las operaciones aeroportuarias.