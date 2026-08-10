Rebaja de combustibles en Guatemala: Claves del mercado

El combustible bajó Q1 por galón en gasolinas y diésel a nivel nacional, aliviando el gasto de los guatemaltecos. Esta reducción, la segunda en menos de una semana, acumula un descenso total de Q2.20, mostrando el reciente comportamiento a la baja de los precios en el país.
En una entrevista para el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, explicó que es difícil definir una tendencia debido a la volatilidad del mercado internacional y las políticas de las compañías importadoras.
Meléndez indicó que, aunque el petróleo es la materia prima para la elaboración de gasolinas y diésel, el costo del crudo no determina por sí solo los precios finales. Explicó que otros factores, como la capacidad de refinación global, el cierre de refinerías y el aumento de los costos de refinación, influyen directamente. Actualmente, el petróleo ronda los 80 dólares por barril, pero los costos de refinación varían entre 65 y 70 dólares, lo que genera impactos importantes.
El entrevistado resaltó que el precio de la refinación depende tanto de la materia prima como de la capacidad global de las refinerías. Señaló que la salida de refinerías en Rusia y la prohibición de exportaciones han disminuido la oferta, mientras que la capacidad de refinación en la costa del Golfo de Estados Unidos —principal proveedor de Guatemala— opera casi al máximo, sin margen de expansión a corto plazo.
Comportamiento del mercado y propuesta de subsidio
Sobre la diferencia en el valor de las rebajas entre gasolinas y diésel, Meléndez sostuvo que la demanda industrial de diésel se mantiene alta y hay menos oferta, lo que mantiene su precio más inflexible a la baja en comparación con la gasolina.
En el ámbito logístico, Meléndez mencionó que el valor de los fletes marítimos ha mostrado gran volatilidad, afectando el precio final del combustible. Indicó que el costo actual de flete ronda los 10 centavos de dólar por galón, aunque en ciertos periodos ha subido hasta 20 centavos, impactando directamente en el precio al consumidor.
En cuanto a las políticas de subsidio implementadas por el Congreso, Meléndez afirmó que estos incentivos han aumentado la demanda de combustibles, especialmente al existir una diferencia de precios con México, lo que aumenta el riesgo de contrabando. Aclaró que la entrega del subsidio se hace directamente a las compañías importadoras y no a las estaciones de servicio.
Sobre la propuesta de otorgar subsidios a través de las gasolineras, Meléndez expresó que debería ser un apoyo focalizado dirigido al consumidor o directamente al transporte, ya que las estaciones de servicio carecen de la capacidad financiera para enfrentar un subsidio a gran escala.
Por último, Meléndez habló sobre la situación internacional, señalando la importancia del estrecho de Ormuz y cómo los conflictos en la región pueden retrasar la normalización de los precios en Guatemala, aun si se llega a un acuerdo diplomático. Remarcó que la estabilización de toda la cadena de suministros podría tomar tiempo.
Sobre el consumo local, indicó que tras el período del subsidio los niveles se han mantenido estables, con un crecimiento anual entre un 3% y 5%, aunque todavía no puede preverse cómo cerrará el año. Meléndez subrayó que el manejo eficiente de costos y la búsqueda de sostenibilidad son retos constantes para el sector.