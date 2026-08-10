David Bisbal y su angustiante experiencia durante el terremoto

David Bisbal vivió momentos de tensión durante el potente terremoto que sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto. El cantante español se encontraba en el país cuando comenzó el movimiento y decidió tomar su teléfono para documentar lo que estaba ocurriendo dentro del inmueble.
El intérprete de "Ave María" compartió posteriormente las imágenes mediante sus historias de Instagram. En la grabación se aprecia cómo una gran lámpara suspendida del techo comienza a balancearse mientras el movimiento continúa.
La reacción del artista dejó en evidencia la preocupación del momento. Mientras mantenía la cámara enfocada hacia el interior del lugar, Bisbal pedía que el terremoto terminara y se encomendaba a la Virgen.
El español se encuentra actualmente en Colombia por compromisos profesionales vinculados con Operación Triunfo Estados Unidos, producción que se realiza desde Bogotá y en la que participa como integrante del jurado.
"Por favor, virgencita": así reaccionó David Bisbal
El terremoto tomó por sorpresa al cantante durante las primeras horas de la mañana.
David Bisbal comenzó a grabar cuando ya era evidente que algo estaba ocurriendo. Una de las imágenes que más llama la atención en el video es el movimiento de las lámparas, que oscilan de un lado a otro debido al sismo.
A la distancia también se escucha una alarma mientras el artista intenta conservar la calma.
"Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío", se escucha decir a Bisbal antes de pedir en varias ocasiones que el movimiento se detuviera.
Posteriormente pronuncia una frase que rápidamente comenzó a ser retomada en redes sociales: "Por favor, por favor, virgencita".
El video terminó convirtiéndose en uno de los testimonios de las figuras del entretenimiento que experimentaron directamente el terremoto mientras se encontraban en Colombia.
¿Por qué David Bisbal está en Colombia?
La presencia del cantante español en territorio colombiano está relacionada con un nuevo proyecto televisivo.
Bisbal forma parte del jurado de Operación Triunfo Estados Unidos 2026, cuya producción se desarrolla desde Bogotá. Su participación supone además un vínculo especial con el formato que ayudó a transformar su propia carrera hace más de dos décadas.
El cantante saltó a la fama después de participar en la primera edición de Operación Triunfo en España, emitida entre 2001 y 2002. Bisbal terminó en segundo lugar y posteriormente construyó una exitosa carrera internacional.
Ahora se encuentra del otro lado de la competencia, evaluando y aconsejando a nuevos talentos.
Su estancia por motivos profesionales provocó que este lunes estuviera en Colombia justo cuando ocurrió uno de los terremotos más fuertes registrados recientemente en el país.
No fue el único famoso que vivió el terremoto
David Bisbal no fue la única figura del entretenimiento sorprendida por el movimiento.
Carlos Ponce también se encontraba en Colombia debido a compromisos relacionados con Operación Triunfo Estados Unidos y compartió su experiencia durante el terremoto. Otros integrantes y figuras relacionadas con la producción también se encontraban en el país cuando ocurrió la emergencia.
La actriz mexicana Laura Flores igualmente experimentó el movimiento mientras estaba en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá junto a su hija. La artista compartió posteriormente imágenes y aseguró que ambas se encontraban bien.
Aylín Mujica y otras celebridades que estaban en territorio colombiano también recurrieron a las redes sociales para contar cómo vivieron los momentos de tensión.