 Yanet García sin maquillaje: la sorprendente comparación
Farándula

¡Irreconocible! Yanet García se muestra sin nada de maquillaje y la comparan con Gomita y Lapizito

La modelo de OnlyFans dejó a todos con la boca abierta al mostrarse al natural durante su participación en La Casa de los Famosos.

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Yanet García,
Yanet García / FOTO:
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Una inesperada ola de comparaciones ha sacudido las redes sociales, vinculando a Yanet García con los populares hermanos payasitos "Gomita" y "Lapizito".

Este fenómeno viral se desató en medio del constante revuelo que genera "La Casa de los Famosos México" (LCDLF México), provocando que Aracely Ordaz, conocida como "Gomita", se pronunciara públicamente sobre el asombroso parecido que los usuarios de internet insisten en señalar.

La situación tomó fuerza cuando fotografías de Yanet García sin nada de maquillaje comenzaron a circular junto a imágenes de Alfredo Ordaz Campos, artísticamente conocido como "Lapizito". 

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Yanet García - Instagram

Las similitudes físicas entre ambos fueron tan evidentes que rápidamente se viralizaron memes con la frase "separados al nacer", destacando un sorprendente parecido facial y gestual que capturó la atención de miles de internautas y generó un amplio debate en plataformas como TikTok.

Posteriormente, la conversación se extendió para incluir a Aracely Ordaz, la hermana de "Lapizito". Es importante recordar que "Gomita" fue una de las participantes de "La Casa de los Famosos México" en su edición de 2024.

Durante su paso por el popular reality show, que se graba 24/7, la influencer fue objeto de diversas críticas y recibió apodos como "mamá coco", debido a su costumbre de llevar trenzas.

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Yanet García - Instagram

"Gomita" reacciona a los comentarios virales

A diferencia de su hermano, quien optó por el silencio ante las comparaciones, "Gomita" decidió abordar el tema de manera frontal, aunque con un innegable sentido del humor.

En un video que subió a sus redes, la influencer expresó su sentir ante los comentarios que la equiparaban con Yanet García, especialmente aquellos que la describían como la "Gomita premium" o, incluso, como una "mamá coco, pero fit", haciendo alusión a su figura trabajada.

"Hablemos de esto: '¡Yanet es Gomita premium!'... Me metí a los comentarios y pusieron 'Yanet sí es mamá coco, pero fit'. ¡Por qué son así! Claro que no, miren, ella está súper bonita, la verdad", manifestó Aracely Ordaz en su grabación. 

Si bien la influencer manejó la situación con una actitud positiva, no dejó de cuestionar por qué ella siempre es el blanco de este tipo de comparaciones y memes, lanzando una pregunta retórica a sus seguidores: "Y yo, así de que ¡ya, agárrense a otra, por qué me agarran a mí!".

La interacción en redes sociales no se detuvo, y la publicación de "Gomita" solo avivó el fuego del debate. Cientos de usuarios continuaron participando, dejando comentarios que, por un lado, reafirmaban el parecido entre Yanet García y los hermanos Ordaz.

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Yanet García -

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