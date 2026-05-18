Gomita Vende Hot Dogs en Iglesia y Genera Controversia

Gomita sorprendió a su comunidad digital al mostrar su compromiso con la fe y su activa participación en las actividades de la iglesia cristiana a la que asiste desde hace meses.
La popular influencer documentó, a través de su cuenta de TikTok, cómo organizó un puesto de hot dogs dentro del recinto religioso, una iniciativa pensada para recaudar fondos en beneficio de su congregación.
Desde la planeación hasta la venta, Gomita mostró cada detalle del proceso en varios videos. Compartió la compra de los ingredientes, la creación del cartel promocional junto a los precios, e incluso cómo improvisó el montaje del puesto dentro de la iglesia.
"Voy a servir en la iglesia y voy a vender comida para recaudar dinerito para la iglesia. Espero que se venda mucho, tengo mucha fe, compré con demasiada fe, así que manden su hermosa energía", dijo.
@gomita_oficial
Respuesta a @a se llama “ Servir “♬ sonido original - GOMITA_OFICIAL
La influencer explicó que los recursos obtenidos serían destinados a labores de voluntariado y proyectos comunitarios.
Gomita documentó parte del proceso en sus redes sociales, desde el puesto improvisado que puso al interior de la iglesia hasta los artículos que utilizó, como un microondas, un refri y una parrilla eléctrica.
La influencer dejó en claro que su labor no solo consistía en donar dinero, sino en involucrarse directamente en la preparación y venta de los alimentos.
Reacciones en redes sociales
El gesto de Gomita generó reacciones variadas entre los usuarios en Internet. Algunos internautas, al desconocer el contexto, pensaron que la venta de hot dogs era un nuevo emprendimiento personal.
Las reacciones no se hicieron esperar; primero recibió críticas, pero después sus videos se inundaron con aplausos y mensajes de cariño por realizar una noble causa.
- "Me cae bien gomita emprendedora."
- "A mí me da muchísimo gusto ver que Gomita encontró la paz en su corazón, su vibra cambió, su energía es diferente, dejen de comentarles cosas negativas."
- "Por qué son así, Gomita esta apoyando a su iglesia."
- "Ahora amo ver tu contenido, Gomita, hasta tu rostro cambió."
- "Eso es todo preciosa, sigue triunfando."
Ante estos comentarios, la conductora aclaró de inmediato que su intención no era iniciar un negocio propio ni lanzar una nueva marca, sino apoyar a su comunidad religiosa de forma activa y voluntaria.