 Iglesia católica pide sabiduría para nuevo fiscal general
Nacionales

La Iglesia católica pide independencia y "sabiduría" al nuevo fiscal general

La Conferencia Episcopal de Guatemala manifestó en un comunicado la necesidad de que los nuevos funcionarios, que incluyen al nuevo fiscal general y a magistrados del TSE y la CC, se alejen de intereses sectoriales y de la influencia de grupos de presión.

Compartir:
Gabriel García Luna, Gobierno de Guatemala
Gabriel García Luna / FOTO: Gobierno de Guatemala

La Iglesia católica de Guatemala pidió este miércoles al nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, que tomará posesión este domingo, y a otros magistrados recientemente electos, que ejerzan sus funciones con independencia y "sabiduría" para restaurar la confianza en las instituciones del país, tras un periodo marcado por denuncias de corrupción y sanciones internacionales.

La Conferencia Episcopal de Guatemala manifestó en un comunicado la necesidad de que los nuevos funcionarios, que incluyen al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía) y a magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, se alejen de intereses sectoriales y de la influencia de grupos de presión.

"Es imperativo que ejerzan sus funciones alejados de intereses sectoriales o dejándose influenciar por grupos de presión y se esfuercen por restablecer la confianza en las instituciones que representan, desempeñando su trabajo de forma profesional y consciente", señaló la jerarquía católica en el documento firmado por su presidente, Bernabé de Jesús Sagastume.

Los obispos enfatizaron que es "urgente" que los magistrados realicen un trabajo coherente con sus funciones constitucionales, sin exceder sus capacidades ni interferir en el funcionamiento de otras instituciones del Estado, con el fin de garantizar la estabilidad nacional y el correcto funcionamiento del aparato público.

García Luna toma posesión esta semana

El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Guatemala se produce a cuatro días de que García Luna asuma la jefatura de la Fiscalía el próximo 17 de mayo para el periodo 2026-2030.

García Luna, con casi tres décadas de carrera judicial, fue nombrado por el presidente, Bernardo Arévalo de León, el pasado 5 de mayo tras un proceso de postulación marcado por las revisiones de la Corte de Constitucionalidad y denuncias de diversos sectores sobre presiones de grupos de influencia.

El nuevo fiscal sustituirá a Consuelo Porras Argueta, cuya gestión de ocho años ha sido blanco de fuertes críticas internacionales y sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que la acusan de socavar la democracia y utilizar la justicia como herramienta de persecución política.

La jerarquía eclesiástica remarcó que el sistema de justicia debe ser preservado de la "inaceptable utilización de los procesos judiciales para buscar venganza contra los adversarios", una práctica que, según el comunicado, ha provocado el exilio y encarcelamiento de operadores de justicia y periodistas en el país.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

Altas temperaturas elevan riesgo de golpes de calor: autoridades emiten recomendacionest
Nacionales

Altas temperaturas elevan riesgo de golpes de calor: autoridades emiten recomendaciones

02:59 PM, Mayo 13
Autoridades activan protocolos por motín en cárcel Santa Teresat
Nacionales

Autoridades activan protocolos por motín en cárcel Santa Teresa

12:27 PM, Mayo 13
Ordenan embargo de cuentas a acusado de embestir a motorista en la zona 9t
Nacionales

Ordenan embargo de cuentas a acusado de embestir a motorista en la zona 9

02:08 PM, Mayo 13
Fredy López cuenta su experiencia en el ascenso de San Pedro F. C. t
Deportes

Fredy López cuenta su experiencia en el ascenso de San Pedro F. C.

04:33 PM, Mayo 13
Alavés derrota al Barcelona en el estreno culé como campeón t
Deportes

Alavés derrota al Barcelona en el estreno culé como campeón

03:21 PM, Mayo 13

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralReal MadridMinisterio PúblicoLiga NacionalJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos