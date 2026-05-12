 Notifican al MP sobre designación de García Luna como fiscal
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Gobierno notifica al MP la designación de Gabriel García Luna como fiscal general

El Ministerio Público ya recibió la documentación remitida por la Secretaría General de la Presidencia.

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Gabriel García Luna, Gobierno de Guatemala
Gabriel García Luna / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Gobierno de Guatemala confirmó este martes, 12 de mayo, que se realizaron los procedimientos correspondientes para notificar al Ministerio Público (MP) acerca de la designación de Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe de esa institución para el período 2026-2030.

El secretario general de la Presidencia de la República, Juan Gerardo Guerrero Garnica, reiteró que no es obligatorio publicar en el diario oficial el acuerdo que confirma al profesional como nuevo titular de la fiscalía, tomando en cuenta de que es un acuerdo administrativo y no contiene disposiciones generales o reglamentarias.

En ese sentido, explicó que siguiendo los canales oficiales ya fueron implementados por el presidente Bernardo Arévalo y esa Secretaría para dar a conocer la designación al ente investigador.

Por su parte, el Ministerio Público confirmó la recepción de la documentación remitida por la Secretaría General de la Presidencia. En cuanto al proceso de transición, la entidad indicó que en su momento se darán a conocer detalles.

Arévalo asegura que Guatemala está a punto de terminar con la "perversión" de la justicia

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró ayer que el país está a punto de poner fin a la "perversión" de la justicia con la salida el próximo domingo de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, señalada por presunta corrupción por la comunidad internacional.

"Esta es una semana importante, la última semana en la que Consuelo Porras estará a la cabeza del Ministerio Público (...) Esta es la última semana de una etapa compleja, de deterioro, de manipulación y de perversión de la justicia en nuestro país", dijo el mandatario en rueda de prensa.

Las palabras del mandatario suceden después de que la semana pasada eligió a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general, luego de dos períodos consecutivos de Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

"García Luna es la persona a la que he decidido confiar la dirección del Ministerio Público (Fiscalía) y tomará posesión el 17 de mayo" como establece la ley, recordó el mandatario.

Asimismo, manifestó que García Luna, quien era asesor jurídico de la Procuraduría General de la Nación (PGN), fue escogido porque cumple con los criterios de capacidad para ejercer el puesto, además de la integridad y la honradez.

Esas cualidades, en su opinión, "son necesarias para poder llevar adelante el rescate de esta institución (MP)" a la vez que reiteró que el futuro fiscal general no va a estar a su "servicio" ni de un "interés político determinado", sino para trabajar para la "República y la población con una justicia objetiva e independiente".

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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