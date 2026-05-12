CC rechaza amparos contra postuladora del MP

Durante la sesión desarrollada en horas de la mañana de este martes, 12 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) conoció los diferentes amparos presenta interpuestos en contra de la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el periodo 2026-2030. Tras el análisis correspondiente, el pleno resolvió declarar sin lugar estas acciones.
Con esta resolución de los magistrados, continúa vigente la nómina de seis aspirantes que remitió la referida instancia a la Presidencia de la República y el proceso que concluyó con la elección de Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general.
Las acciones habían sido planteadas ante el alto tribunal constitucional por diferentes personas y entidades, entre estas se encontraban las promovidas por integrantes de la Fundación contra el Terrorismo, que cuestionaban los motivos por los cuales no se incluyó en el listado final a los profesionales que obtuvieron las más altas calificaciones.
Arévalo asegura que Guatemala está a punto de terminar con la "perversión" de la justicia
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró ayer que el país está a punto de poner fin a la "perversión" de la justicia con la salida el próximo domingo de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, señalada por presunta corrupción por la comunidad internacional.
"Esta es una semana importante, la última semana en la que Consuelo Porras estará a la cabeza del Ministerio Público (...) Esta es la última semana de una etapa compleja, de deterioro, de manipulación y de perversión de la justicia en nuestro país", dijo el mandatario en rueda de prensa.
Las palabras del mandatario suceden después de que la semana pasada eligió a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general, luego de dos períodos consecutivos de Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
"García Luna es la persona a la que he decidido confiar la dirección del Ministerio Público (Fiscalía) y tomará posesión el 17 de mayo" como establece la ley, recordó el mandatario.
Asimismo, manifestó que García Luna, quien era asesor jurídico de la Procuraduría General de la Nación (PGN), fue escogido porque cumple con los criterios de capacidad para ejercer el puesto, además de la integridad y la honradez.
Esas cualidades, en su opinión, "son necesarias para poder llevar adelante el rescate de esta institución (MP)" a la vez que reiteró que el futuro fiscal general no va a estar a su "servicio" ni de un "interés político determinado", sino para trabajar para la "República y la población con una justicia objetiva e independiente".
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7