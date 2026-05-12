CC conocerá amparos contra comisión de postulación del MP

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene programado sesionar este martes, 12 de mayo, para conocer los amparos que se plantearon contra la comisión de postulación para la elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.
Esto ocurre a menos de una semana de que tome posesión Gabriel Estuardo García Luna, designado por el presidente Bernardo Arévalo para sustituir en el cargo a la actual jefa de la fiscalía, Consuelo Porras, quien estuvo en funciones durante ocho años consecutivos y está por concluir su gestión.
De acuerdo con el calendario de trabajo del alto tribunal constitucional, en la sesión que se desarrollará hoy en horas de la mañana se abordará la acción de amparo presentada por el abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, en la que cuestiona las razones por las cuales no fueron incluidos en la nómina de seis aspirantes que fue remitida a la Presidencia los profesionales con las más altas calificaciones.
También se conocerá la acción planteada por el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), con la que busca que se cumpla la alternancia del poder en el ente investigador.
Además, los togados conocerán y estarían resolviendo un recurso interpuesto por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la referida fundación, así como un amparo que planteó David Alberto Juárez. De igual forma, otro que presentaron diputados oficialistas para resguardar la información y bienes del MP ante la salida de Porras.
Fallo de CC dejó sin efecto nómina de candidatos
El pasado 23 de abril, la Corte de Constitucionalidad (CC) admitió un amparo provisional presentado por Raúl Falla, con lo cual dejó sin efecto la nómina de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030 que había sido integrada por la comisión de postulación.
El alto tribunal constitucional le dio un plazo de cuatro horas al presidente de la república, Bernardo Arévalo, para regresar el listado a la postuladora y estableció que tendría que abstenerse de elegir al nuevo funcionario.
Los candidatos que habían avanzado hasta la fase final del proceso para poder electos como titular del MP son: Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, César Augusto Ávila Aparicio, Julio César Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales Valdizón y Néctor Guilebaldo de León Ramírez.
Tras el fallo de la CC, la postuladora tuvo que evaluar nuevamente los expedientes y votar para elaborar el listado final. En ese sentido, Morales Valdizón quedó fuera del proceso y, en cambio, fue integrado Carlos Alberto García Alvarado.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7