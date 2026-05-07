Piden detalles sobre transición de autoridad en el Ministerio Público

El diputado José Chic entregó un oficio en el Ministerio Público (MP) dirigido a la fiscal general, Consuelo Porras, solicitando detalles sobre el proceso de transición tras la designación de Gabriel García Luna como nuevo jefe de la institución.
Ayer, el MP dio a conocer que, por el momento, no se ha establecido una comunicación oficial entre las autoridades actuales y el funcionario designado y se espera que dicho contacto se formalice en el marco del proceso administrativo correspondiente.
En cuanto al proceso de transición, se informó que aún falta que se realice la publicación en el Diario Oficial del Acuerdo Gubernativo emitido por el presidente Bernardo Arévalo. Posteriormente a esta formalidad, se espera poder tener un acercamiento con el Fiscal General electo con la finalidad de iniciar el proceso de transición.