 Piden detalles sobre transición de autoridad en el Ministerio Público
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Piden detalles sobre transición de autoridad en el Ministerio Público

La solicitud fue presentada por el diputado José Chic, luego de que recientemente se anunció la designación de Gabriel García Luna como fiscal general.

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Gabriel García Luna, Gobierno de Guatemala
Gabriel García Luna / FOTO: Gobierno de Guatemala

El diputado José Chic entregó un oficio en el Ministerio Público (MP) dirigido a la fiscal general, Consuelo Porras, solicitando detalles sobre el proceso de transición tras la designación de Gabriel García Luna como nuevo jefe de la institución.

Ayer, el MP dio a conocer que, por el momento, no se ha establecido una comunicación oficial entre las autoridades actuales y el funcionario designado y se espera que dicho contacto se formalice en el marco del proceso administrativo correspondiente.

En cuanto al proceso de transición, se informó que aún falta que se realice la publicación en el Diario Oficial del Acuerdo Gubernativo emitido por el presidente Bernardo Arévalo. Posteriormente a esta formalidad, se espera poder tener un acercamiento con el Fiscal General electo con la finalidad de iniciar el proceso de transición.

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