 Diputado denuncia presunta persecución contra Astrid Lemus
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Diputado José Chic denuncia presunta persecución del MP contra la magistrada Astrid Lemus

El diputado, José Chic, acusó al MP de intentar perseguir a la magistrada de la CC, Astrid Lemus, para proteger al rector de la USAC, Walter Mazariegos.

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Astrid Lemus, de pie y al frente, asumió como nueva magistrada titular de la CC., Redes sociales.
Astrid Lemus, de pie y al frente, asumió como nueva magistrada titular de la CC. / FOTO: Redes sociales.

El diputado, José Chic, denunció este domingo, 19 de abril de 2026, que el Ministerio Público (MP) giró una orden para buscar información de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Astrid Lemus, por medio de un memorándum. El parlamentario consideró que el ente investigador está siendo utilizado para perseguir y criminalizar a la nueva funcionaria de la alta corte.

El congresista señaló al fiscal Saúl Sánchez, afirmando que "ya no disimula y está está haciendo el trabajo sucio para proteger el fraude de Walter Mazariegos". Chic consideró que el MP está atacando directamente la conformación de la CC y ahora el objetivo es Lemus, en "un intento desesperado por interferir en la integración del tribunal constitucional".

Chic publicó el documento con el que el MP hizo el requerimiento de información de la magistrada Lemus. El documento, clasificado como "urgente" fue emitido por la Fiscalía De Delitos Contra El Patrimonio Cultural De La Nación el pasado sábado 18 de abril.

La carta está dirigida a la presidenta de la CC, Annabella Morfin, y en el teto se logra leer que el objetivo es "solicitar sus buenos oficios para que gire sus instrucciones a quien corresponda, para que a más tardar el día 20 de abril de 2026 se remita a la información debidamente certificada"

El documento solicita lo siguiente: "acta, resolución, acuerdo o documento respectivo de toma de posesión en el cargo de magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad de Astrid Jeannette Lemus Rodríguez".

El memorando recoge información de Lemus, entre los que se incluyen número de Documento Personal de Identificación (DPI), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y otros datos sensibles de la togada.

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Dirección para el envío de información de Lemus

La carta publicada por Chic es puntual al precisar que el documento con la información debe ser enviado a la Tercera Calle Poniente Lote 32 de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez.

El parlamentario que denunció esta medida busca blindar a quienes, a su criterio, usurparon la USAC en el reciente proceso electoral.

"La defensa de las instituciones y el respeto a la independencia de los magistrados son pilares fundamentales para el Estado de Derecho", declaró el parlamentario en uno de sus perfiles de redes sociales.

La vigilancia ciudadana sobre el actuar de las autoridades es vital para garantizar que los procesos legales se mantengan libres de presiones externas y favoritismos políticos", aseguró.

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