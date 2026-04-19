Vehículos derrapan en Las Cañas por lluvias HOY 19 de abril

Las lluvias de este domingo, 19 de abril de 2026, causaron que varios vehículos y motocicletas derraparan en distintos tramos de la Ruta Nacional 10, especialmente en el descenso de Las Cañas, con dirección hacia la Antigua Guatemala. Bomberos Municipales de la Antigua Guatemala hicieron un llamado a los conductores para manejar con precaución en el sector.
Según una publicación emitida por canales oficiales, durante la mañana se registraron varios accidentes de tránsito en los que varias personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros asistenciales de las cercanías.
Bomberos Municipales de Antigua Guatemala también informaron que en otros casos, varios carros derraparon en la bajada de las Cañas y protagonizaron aparatosos accidentes de tránsito, que pese a la magnitud de los percances, los tripulantes quedaron ilesos.
En un video compartido, los rescatistas mostraron como una camioneta agrícola se salió de la carretera impactando en un talud de tierra. Sin embargo, en ese incidente no se reportaron personas trasladadas a algún centro asistencial.
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Recomendaciones para este domingo lluvioso
Los rescatistas pidieron que, ante las lluvias actuales, siempre extremen sus precauciones, tomando las medidas de prevención necesarias y respetando las señales de tránsito. Los paramédicos también pidieron respetar las instrucciones que dan las autoridades de tránsito cuando dan apoyo a estos accidentes.
Los bomberos pidieron tomar las precauciones necesarias, resaltando las condiciones de la Ruta Nacional 10, donde se ubica el descenso de Las Cañas, con destino hacia la Antigua Guatemala.
Asimismo, los rescatistas pidieron a la población reportar sus emergencias al número de teléfono 4144-2323 de Bomberos Municipales de Antigua Guatemala.
De la misma manera pidió a los automovilistas usar cinturón de seguridad como manera de prevención y a los usuarios de motocicleta les solicitaron utilizar casco de protección.
Finalmente, resaltaron que atendieron a varias personas por crisis nerviosa, a causa de los accidentes de tránsito.