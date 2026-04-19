 Persecución en ruta Interamericana culmina con dos capturas
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Persecución en ruta Interamericana culmina con dos capturas

Uno de los detenidos en la persecución tiene varios antecedentes y múltiples ingresos a la cárcel.

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Ambos detenidos fueron reducidos al orden tras la persecución en la ruta Interamericana., PNC de Guatemala.
Ambos detenidos fueron reducidos al orden tras la persecución en la ruta Interamericana. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) protagonizaron una persecución en la carretera Interamericana, que culminó en el kilómetro 59, área de Chimaltenango, con la captura de dos hombres. Los detenidos son sospechosos de cometer asaltos en contra de otros usuarios de motocicleta en la referida vía.

Ente los detenidos figura un hombre identificado únicamente como Luis "N", de 43 años, apodado "Murdock". Según los registros de la PNC, este detenido registra seis ingresos a la cárcel por los delitos de portación ilegal de arma de fuego, robo agravado en grado de tentativa, promoción y fomento a la drogadicción, robo, posesión para el consumo y robo agravado.

Tras la persecución también se confirmó la captura de un joven de 19 años, identificado únicamente como Erick, apodado "Dusky". Ambos capturados fueron reducidos al orden luego de que los uniformados les dieran alcance en el tramo antes descrito.

La PNC informó que los apresados viajaban en la motocicleta identificada con las placas M 065KKN. El vehículo de dos ruedas cuenta con reporte de robo, desde el pasado 10 de abril, cuando gente armada lo arrebató a su propietario en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala.

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Según el reporte policial, el detenido posiblemente intentaba escapar del área en la que cometió el robo del vehículo de dos ruedas.

Los tres detenidos fueron trasladados hacia distintas sedes del Organismo Judicial para que un juez de turno les haga saber los motivos de su detención.

Las autoridades instaron a la población a denunciar cualquier tipo de delito por medio del teléfono 110 de la PNC.

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