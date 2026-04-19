 Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido
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Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido

Las condiciones del clima causaron que varios vehículos derraparan; en uno de los accidentes falleció un motorista.

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Uno de los accidentes de tránsito ocurrió en la zona 9 capitalina, durante la madrugda. / FOTO: Bomberos Municipales.

Los cuerpos de socorro reportaron por lo menos cinco accidentes de tránsito durante la madrugada de este domingo, 19 de abril de 2026, a causa de las lluvias. En uno de los percances, Bomberos Municipales confirmaron la muerte del conductor de una motocicleta.

Este accidente ocurrió en la Calzada Atanasio Tzul y 24 calle de la zona 12. Los rescatistas indicaron que fueron automovilistas quienes se comunicaron a la línea de emergencia 123 para informar acerca del suceso que involucraba a un motorista.

Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido | Tránsito Mixco

Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido / Tránsito Mixco

Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido | Bomberos Municipales

Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido / Bomberos Municipales

Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido | Bomberos Municipales

Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido / Bomberos Municipales

Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido | Bomberos Municipales

Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido / Bomberos Municipales

Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido | Bomberos Municipales

Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido / Bomberos Municipales

Paramédicos del casco rojo llegaron a la citada dirección y localizaron en la cinta asfáltica el cuerpo de un hombre que no fue identificado. La víctima tenía 25 años, aproximadamente, y al evaluarlo se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Los rescatistas diagnosticaron que la causa de la muerte del motorista fue politraumatismo, tras confirmar el deceso, coordinaron el arribo de las autoridades para hacerse cargo del área en donde ocurrió la tragedia.

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Según datos preliminares, la víctima mortal quedó soterrada cuando realizaban trabajos de construcción.

Más accidentes por las lluvias

Cuando aún no había amanecido, los rescatistas atendieron la colisión de dos vehículos en la 6a. avenida y 12 calle de la zona 9. En ese lugar un carro tipo sedán de color gris chocó con un picop de color blanco por causas desconocidas.

Los paramédicos evaluaron a los involucrados y confirmaron que una mujer de 55 años sufrió heridas de consideración, por lo que fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Roosevelt.

Mientras tanto, la Unidad de Protección y Seguridad Vial (Provial) atendió un hecho de tránsito en el kilómetro 22.2 de ruta a El Salvador, en el área de Fraijanes, departamento de Guatemala. En ese lugar una camioneta agrícola chocó, manteniendo obstruido el carril derecho con dirección al oriente.

Provial también atendió un hecho de tránsito en el kilómetro 104 de ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Cristóbal Acasaguastlán. En ese lugar derrapó una motocicleta dejando a una persona herida y obstruyendo el carril hacia el sur.

La entidad pidió a los conductores que tengan precaución.

Asimismo, un camión derrapó a causa del asfalto mojado sobre la 11 calle y bulevar de Bosques de San Nicolás, en la zona 4 de Mixco. Las autoridades viales del lugar solo reportan solo daños materiales.

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