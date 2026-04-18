 Accidente laboral deja un fallecido en obra de Villa Nueva
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Accidente laboral deja un fallecido en construcción de Villa Nueva

Según datos preliminares, la víctima mortal quedó soterrada cuando realizaban trabajos de construcción.

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Bomberos trabajaron por varios minutos en el lugar, para recuperar el cuerpo del fallecido., Captura de pantalla.
Bomberos trabajaron por varios minutos en el lugar, para recuperar el cuerpo del fallecido. / FOTO: Captura de pantalla.

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que un hombre falleció luego de un accidente laboral ocurrido en el municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala.

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