Accidente laboral deja un fallecido en obra de Villa Nueva

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que un hombre falleció luego de un accidente laboral ocurrido en el municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala.
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Bomberos Municipales rescataron de manera heroica a varios perritos que habían quedado atrapados en un incendio en la zona 6 de Mixco.
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