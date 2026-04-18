Perritos a salvo: Así fueron rescatados de un voraz incendio

Vecinos alarmados hicieron varios llamados de emergencia al Cuerpo de Bomberos Municipales para reportar un incendio que había dejado atrapados a varios perritos en el tercer nivel de una vivienda de la Avenida La Brigada y 10ª. calle de la zona 6 de Mixco. Los apagafuegos llegaron al lugar y describieron que para atacar las llamas tuvieron que desplegar varios metros de mangueras de alta presión.
Durante el procedimiento de rescate, los usuarios de la vivienda indicaron que en ese lugar había varios perritos que habían quedado atrapados entre las llamas del siniestro. Por lo tanto, los uniformados realizaron acciones de salvamento y lograron sacar a las tres mascotas sanas y salvas.
En contraste, los rescatistas narraron que varias personas tuvieron que ser atendidas en el lugar por crisis nerviosa y por haber inhalado humo del incendio. De hecho, informaron que una menor de edad, de 14 años, fue alcanzada por un vehículo, porque salió corriendo de la casa, en su afán de escapar de las llamas.
"La menor no presenta lesiones que ameriten su traslado hacia algún centro asistencial", precisaron los rescatistas. Cabe destacar que los perritos que fueron puestos a salvo estaban en el tercer nivel de la residencia afectada por el fuego.
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Perritos entregados a sus dueños
Bomberos Municipales compartieron imágenes de como los perritos fueron extraídos del área del incendio y posteriormente fueron entregados a sus dueños. Una de las menores abrazó afectuosamente a una de las mascotas, luego de ser extraída del área de las llamas.
Las llamas y el humo eran visibles desde varios metros de la vivienda, lo que alarmó a los vecinos, quienes llamaron a los rescatistas para apagar el siniestro. El fuego consumió buena parte de los bienes materiales del inmueble.
La rápida acción de los apagafuegos impidió que las llamas alcanzaran los otros niveles de la casa. Por el momento se desconocen las causas de incendio, aunque en uno de los ambientes había veladoras puestas en un altar dedicado a San Simón.
El incendio ocurrió la tarde del sábado pasado, y por el momento se desconocen los montos de las pérdidas económicas.