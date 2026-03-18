Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula deslumbra en TikTok

El hermetismo que durante años rodeó la identidad de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula ha sido, aparentemente, quebrado de la forma más inesperada y explosiva.
La tarde del martes 17 de marzo de 2026, las redes sociales se encendieron con la aparición de un perfil en TikTok que, según se presume, pertenece a Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de la reconocida expareja.
Las imágenes inéditas compartidas en esta plataforma han provocado un revuelo sin precedentes en el mundo del espectáculo, dejando a la audiencia y a los medios con la boca abierta ante la revelación de su rostro.
El contenido viral surgió en un contexto especialmente sensible, pues solo una semana antes, el programa de espectáculos "Ventaneando", conducido por Pati Chapoy, había captado a Miguel en el Aeropuerto de la Ciudad de México, mostrando su rostro ante las cámaras por primera vez.
Este hecho había incrementado la curiosidad y las especulaciones en torno a su figura, pero la irrupción de las supuestas fotos filtradas en TikTok elevó la conversación a otro nivel.
El perfil de TikTok, que lleva el nombre de Miguel Gallego Arámbula, acumula ya dos publicaciones y ha generado una lluvia de teorías entre usuarios y fanáticos.
Estos materiales han sido suficientes para que miles de personas comenten y compartan, subrayando el llamativo parecido físico de Miguel con su madre, la reconocida actriz mexicana.
Sin declaraciones oficiales de los padres
Hasta el momento ni Aracely Arámbula ni Luis Miguel han hecho pública alguna declaración que confirme o desmienta la autenticidad del perfil y las imágenes filtradas.
La situación ha dejado a la opinión pública al pendiente de cualquier pronunciamiento oficial de los padres, quienes históricamente prefieren mantener la privacidad sobre la vida de sus hijos.
Miguel Gallego Arámbula se ha convertido, de golpe, en centro de conversación tanto en redes como en los medios tradicionales, desplazando incluso la atención mediática sobre su media hermana Michelle Salas.
En estos días, las imágenes continúan circulando y acumulando millones de vistas, consolidando al joven como tendencia absoluta en el ámbito del entretenimiento nacional.