 Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula deslumbra en TikTok
Farándula

Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula rompe las redes con fotos filtradas en TikTok

Las redes estallaron tras la aparición de un perfil que supuestamente pertenece a Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de la expareja, mostrando imágenes nunca antes vistas que han dejado a todos con la boca abierta.

Compartir:
Aracely Arámbula, Instagram
Aracely Arámbula / FOTO: Instagram

El hermetismo que durante años rodeó la identidad de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula ha sido, aparentemente, quebrado de la forma más inesperada y explosiva.

La tarde del martes 17 de marzo de 2026, las redes sociales se encendieron con la aparición de un perfil en TikTok que, según se presume, pertenece a Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de la reconocida expareja.

Las imágenes inéditas compartidas en esta plataforma han provocado un revuelo sin precedentes en el mundo del espectáculo, dejando a la audiencia y a los medios con la boca abierta ante la revelación de su rostro.

El contenido viral surgió en un contexto especialmente sensible, pues solo una semana antes, el programa de espectáculos "Ventaneando", conducido por Pati Chapoy, había captado a Miguel en el Aeropuerto de la Ciudad de México, mostrando su rostro ante las cámaras por primera vez. 

Este hecho había incrementado la curiosidad y las especulaciones en torno a su figura, pero la irrupción de las supuestas fotos filtradas en TikTok elevó la conversación a otro nivel.

Foto embed
Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula - TikTok

El perfil de TikTok, que lleva el nombre de Miguel Gallego Arámbula, acumula ya dos publicaciones y ha generado una lluvia de teorías entre usuarios y fanáticos.

Estos materiales han sido suficientes para que miles de personas comenten y compartan, subrayando el llamativo parecido físico de Miguel con su madre, la reconocida actriz mexicana.

Foto embed
Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula - TikTok

Sin declaraciones oficiales de los padres

Hasta el momento ni Aracely Arámbula ni Luis Miguel han hecho pública alguna declaración que confirme o desmienta la autenticidad del perfil y las imágenes filtradas. 

La situación ha dejado a la opinión pública al pendiente de cualquier pronunciamiento oficial de los padres, quienes históricamente prefieren mantener la privacidad sobre la vida de sus hijos.

Miguel Gallego Arámbula se ha convertido, de golpe, en centro de conversación tanto en redes como en los medios tradicionales, desplazando incluso la atención mediática sobre su media hermana Michelle Salas. 

En estos días, las imágenes continúan circulando y acumulando millones de vistas, consolidando al joven como tendencia absoluta en el ámbito del entretenimiento nacional.

En Portada

OJ pagará bono del pescado a su personal; desembolso supera los Q48 millonest
Nacionales

OJ pagará "bono del pescado" a su personal; desembolso supera los Q48 millones

10:06 AM, Mar 18
Dinorah Herrera asume como viceministra de Seguridad Alimentariat
Nacionales

Dinorah Herrera asume como viceministra de Seguridad Alimentaria

09:05 AM, Mar 18
Irán amenaza con atacar infraestructura de combustible, energía y gast
Internacionales

Irán amenaza con atacar infraestructura de combustible, energía y gas

09:09 AM, Mar 18
Vinícius justifica su celebración ante el Manchester Cityt
Deportes

Vinícius justifica su celebración ante el Manchester City

09:48 AM, Mar 18
Thibaut Courtois podría perderse el duelo ante el Atléticot
Deportes

Thibaut Courtois podría perderse el duelo ante el Atlético

08:53 AM, Mar 18

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosIránMundial 2026Noticias de GuatemalaEE.UU.SeguridadDonald TrumpLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos