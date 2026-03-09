Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula: así luce a sus 19 años

Una inesperada aparición pública de Miguel y Daniel, los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, ha causado revuelo en el mundo del espectáculo.
Los jóvenes, de 19 y 17 años respectivamente, fueron captados por primera vez por las cámaras en un aeropuerto, revelando un innegable parecido con su famoso padre, el "Sol de México".
Este suceso marca un hito, ya que su madre, la actriz Aracely Arámbula, ha mantenido su vida privada con gran celo durante años.
El encuentro con la prensa ocurrió cuando Aracely Arámbula llegó al aeropuerto intentando pasar desapercibida, ataviada con lentes oscuros, gorra, chamarra y cubrebocas. A pesar de sus esfuerzos, fue reconocida en el mostrador de la aerolínea.
En ese momento, dos jóvenes se acercaron a ella con una familiaridad que no pasó inadvertida para los medios presentes, confirmándose minutos después que se trataba de Miguel y Daniel.
Al percatarse de la presencia de los reporteros, la actriz reaccionó de inmediato, solicitando que se alejaran para evitar que sus hijos fueran grabados o fotografiados. Sin embargo, la cámara del programa Ventaneando ya había registrado su presencia.
En el material difundido, se observa a Miguel, el hijo mayor, colocándose un cubrebocas para intentar ocultar su rostro.
Posteriormente, trascendió que Aracely Arámbula habría solicitado el apoyo del personal de la aerolínea para que sus hijos ingresaran por una puerta distinta y separados de ella, con el fin de eludir a los periodistas.
Mientras la actriz esquivó a los medios sin ofrecer declaraciones y se retiró del lugar, las cámaras lograron captar a los jóvenes siendo guiados por el personal del aeropuerto hacia la sala de abordar a través de una ruta alterna.
Una infancia lejos de los reflectores
Aracely Arámbula ha mantenido a Miguel y Daniel alejados del ojo público por decisión propia, buscando que lleven una vida normal.
La actriz ha declarado en varias ocasiones que sus hijos son sanos, deportistas y con un carácter simpático, prefiriendo conservar un perfil bajo pese a ser descendientes de dos figuras públicas.
"Mis hijos están en mucho deporte, acaban de inscribirse en un gimnasio, toman clases de box y son jóvenes muy sanos y normales", explicó.
Además, dijo que Miguel, el mayor, tiende a ser reservado y tranquilo, mientras que Daniel destaca por su humor y carisma. Ambos, según la Aracely Arámbula, respetan su privacidad y se concentran en su vida cotidiana.
"El mayor es muy tranquilo... Se sienten muy orgullosos de lo que hago", declaró Arámbula, agregando que sus hijos la acompañan al set y muestran interés por el espectáculo, aunque al momento no tienen interés en entrar al medio artístico.