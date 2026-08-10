 Hotel de Guatemala que menciona Cynthia Klitbo en LCDLF
Farándula

Cynthia Klitbo dijo que quiere vivir en la selva de Guatemala y este es el hotel del que habló en LCDLF

Cynthia Klitbo sorprendió al revelar en La Casa de los Famosos México 2026 que le gustaría vivir en la selva de Guatemala.

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Cynthia Klitbo, Cynthia Klitbo
Cynthia Klitbo / FOTO: Cynthia Klitbo
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La actriz mexicana Cynthia Klitbo volvió a poner a Guatemala en el centro de la conversación tras revelar en La Casa de los Famosos México 2026 que quedó fascinada con Petén, destino que incluso consideraría para vivir. Durante una conversación dentro del reality, Klitbo contó que conoció Guatemala durante un viaje junto a su amiga Vicky Flores y recordó especialmente un enorme lago de aguas turquesa y el particular hotel donde se hospedó.

Según relató, el lugar contaba con cabañas construidas sobre el agua, desde donde podía disfrutar del paisaje y realizar actividades como remar.La actriz también aseguró que no elegiría una playa tradicional para vivir, sino que preferiría un entorno rodeado de selva y naturaleza.

@rub1asol

Respuesta a @octlove77 Según vi en su Ig , es el hotel Paraíso Nimah a las orillas del lago Petén Itza, Guatemala #lcdlfmx #cinthiaklitbo #guatemala🇬🇹 #petenguatemala🇬🇹

♬ sonido original - NC

"Me iría a vivir a la selva", comentó al mencionar específicamente Petén y Tikal. Además, destacó la fauna, la tranquilidad y la calidez de las comunidades de la región, al punto de describir a Guatemala como un "paraíso". Aunque dentro de La Casa de los Famosos México 2026 la actriz no mencionó públicamente el nombre del hospedaje, algunos usuarios rescataron publicaciones y fotografías que Cynthia Klitbo compartió durante su visita a Guatemala en abril de 2026.

Las imágenes permitieron relacionar el lugar con Paraíso Nimah, un alojamiento ubicado en San Miguel, Petén, a orillas del Lago Petén Itzá.  El sitio cuenta con eco lodges y cabañas colocadas directamente sobre el agua, una característica que coincide con la descripción que Klitbo hizo dentro del reality.

Más de la visita de Cynthia Klitbo

Durante aquella visita, la actriz compartió fotografías de los paisajes del lago, atardeceres y momentos junto a Vicky Flores.  También tuvo acercamientos con la cultura local y disfrutó de actividades como el espectáculo "Raíces".

Paraíso Nimah Eco Lodge se encuentra en un entorno natural de Petén y ofrece una experiencia enfocada en el contacto con la selva y el lago.

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La cinta de Marvel dejó varios personajes secundarios que, pese a sus breves apariciones, lograron ganarse el cariño de los espectadores.

Entre sus atractivos están las cabañas sobre el agua, espacios para contemplar los amaneceres y atardeceres y actividades relacionadas con la naturaleza.

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