Las primeras palabras de Cucurella como jugador del Madrid

Marc Cucurella ya vive sus primeros días como jugador del Real Madrid y sus primeras palabras dejaron claro que llega al conjunto blanco con ilusión, ambición y plena confianza en el potencial de la plantilla. El defensor español se incorporó este lunes a la disciplina madridista después de sus vacaciones, tras coronarse campeón del mundo con la selección española. Luego de superar el reconocimiento médico, completó su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros y aseguró que la espera por vestir de blanco finalmente terminó. "Mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero ya estoy aquí. Con ganas de conocerlos a todos mejor. Había hablado con algunos compañeros que me habían escrito. Ha sido muy buena la bienvenida", declaró a Real Madrid TV.
El lateral también explicó qué pretende aportar al equipo durante esta nueva etapa. Cucurella se definió como un futbolista trabajador y aseguró que buscará contribuir con "intensidad, carácter, alegría, un poco de todo". Para el internacional español, uno de los principales objetivos será construir un vestuario unido, capaz de trasladar esa conexión al terreno de juego. "Con jugadores con este talento, con que estemos unidos y seamos un gran equipo, una piña dentro y fuera del campo, se pueden hacer grandes cosas", afirmó el nuevo jugador madridista.
Cucurella emocionado por el nuevo reto en su carrera
El futbolista también compartió sus primeras impresiones sobre Jose Mourinho, quien será su nuevo entrenador. Según Cucurella, el técnico portugués le transmitió "mucha confianza, mucha naturalidad" y le pidió que el equipo haga sobre el terreno de juego aquello que sabe hacer, sin perder la capacidad de disfrutar. "Hacer en el campo lo que sabemos, disfrutar, y lo que queremos todos, que es ganar y que sea un gran año", resumió. Además, reconoció que prácticamente no tuvo dudas cuando apareció la posibilidad de llegar al Real Madrid. "Es un orgullo. No mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta, es un club con mucha historia, el más grande de Europa. Estar hoy aquí es un privilegio, un honor y un premio al esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera", manifestó.
Cucurella, formado en la cantera del Barcelona, ha desarrollado su carrera en España con el conjunto azulgrana, el Eibar y el Getafe, antes de dar el salto al fútbol inglés, donde defendió las camisetas del Brighton y el Chelsea. Entre sus títulos a nivel de clubes figuran una Copa del Rey con el Barcelona, además de una Liga Conferencia y la Copa Mundial de Clubes con el Chelsea.
Con España conquistó la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, logros que ahora anteceden su llegada al Real Madrid. "Que te den la oportunidad de jugar en un club como este es muy difícil de rechazar. No tuve ninguna duda. Como espectador he visto esas noches mágicas, remontadas en el Bernabéu, esas 'Champions'. Tener la oportunidad de vivirlo en primera persona es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante", concluyó.