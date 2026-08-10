 Gobierno impulsa reformas a favor de pueblos indígenas
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Gobierno anuncia creación de fondo para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas

El presidente Bernardo Arévalo brindó detalles del proyecto y de los los diálogos y acuerdos alcanzados con los pueblos indígenas en Guatemala.

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El presidente Bernardo Arévalo y líderes indígenas en una actividad en 2025 en el Palacio Nacional para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas., archivo: Omar Solís/EU
El presidente Bernardo Arévalo y líderes indígenas en una actividad en 2025 en el Palacio Nacional para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. / FOTO: archivo: Omar Solís/EU
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El presidente Bernardo Arévalo destacó, en la conferencia de prensa "La Ronda" realizada en el Palacio Nacional de la Cultura el lunes 10 de agosto, la importancia de avanzar en el reconocimiento y progreso de los pueblos indígenas en Guatemala. Asimismo, anunció la creación de un fondo nacional destinado al desarrollo de los pueblos.

El mandatario afirmó que este mes es clave para conmemorar fechas importantes, incluido el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conmemorado recientemente, que consideró como un momento para reafirmar el papel fundamental de sus voces en la construcción de un país "multicultural y plurilingüe integrado por cuatro pueblos"

Arévalo subrayó que el gobierno ha sostenido un diálogo político ininterrumpido con estas comunidades desde el inicio de su mandato, lo cual se fortalece en reuniones periódicas cada tercer jueves del mes con la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales.

En ese contexto, resaltó acuerdos como la reforma al artículo 60 de la Ley de Presupuesto. Esta modificación permite realizar inversión pública en tierras de propiedad comunal, eliminando barreras que, según sus palabras, por años impidieron el desarrollo de proyectos en territorios indígenas sin que las comunidades tuvieran que ceder su tierra al Estado. "Para los pueblos indígenas el territorio tiene un lazo identitario fuerte, no solo un valor comercial o práctico", enfatizó.

Agendas conjuntas y fortalecimiento de entidades

El gobernante mencionó una reingeniería institucional que abarca la CODISRA (Comisión contra la Discriminación y el Racismo), FODIGUA (Fondo Nacional para el Desarrollo Indígena) y DEMI (Defensoría de la Mujer Indígena), buscando garantizar la representación y evitar el uso clientelar de estas entidades.

Asimismo, indicó que ya se han firmado agendas de desarrollo con alrededor de 17 pueblos originarios, como Xinka, Ixil, los 48 cantones de Totonicapán, Sololá, Santa Lucía-Butatlán, Mam de Quetzaltenango y Chortí, entre otros.

Estas agendas incluyen acciones en salud, educación, vialidad, turismo y otros aspectos, con el objeto de implementar compromisos concretos y medibles. Arévalo aseguró que el gobierno realiza seguimiento cercano para asegurar el cumplimiento de estos acuerdos conjuntos.

Fondo para Pueblos Indígenas

Arévalo confirmó la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, orientado a facilitar préstamos con tasas de interés más bajas para proyectos productivos comunitarios. Este fondo busca "apalancar" hasta 2,800 millones de quetzales en los próximos cinco años, aseguró.

Asimismo, detalló que las iniciativas serán acompañadas técnicamente por FODIGUA, que ayudará a las comunidades a formular proyectos viables, permitiéndoles acceder a una economía más productiva.

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