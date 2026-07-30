 Abren proceso disciplinario al Barcelona por Julián Álvarez
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Abren proceso disciplinario al Barcelona por Julián Álvarez

Fuentes del Barcelona confirmaron que ya han recibido la denuncia y esperan plazo para presentar alegaciones.

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Julián Álvarez, jugador del Atlético Madrid
Julián Álvarez, jugador del Atlético Madrid / FOTO: EFE
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El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha decidido iniciar procedimiento disciplinario extraordinario al Barcelona por sus presuntos contactos con Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid con contrato en vigor hasta 2030, según comunicó el organismo este jueves a ambos clubes.

Dicho comité, según pudo saber EFE, ha nombrado un instructor para la tramitación del procedimiento y ha trasladado la decisión tomada al Barcelona, que puede presentar alegaciones. También tiene derecho al trámite de audiencia durante la instrucción.

Fuentes del Barcelona confirmaron a EFE que ya han recibido la denuncia y ahora están esperando a que la RFEF les diga el plazo que tiene para presentar dichas alegaciones.

Atlético responde con ironía al interés del Real Madrid por Julián Álvarez

A través de un comunicado, el Atlético negó haber estudiado la oferta por Julián Álvarez y aseguró que “el Real Madrid les hace reír más que el Barcelona”.

Denuncia del Atlético  

El Atlético denunció el 30 de junio al Barcelona ante la RFEF y la FIFA por los presuntos contactos mantenidos con Julián Álvarez, con contrato con el club madrileño hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, al "negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido", según expuso entonces Miguel Ángel Gil Marín.

Ese periodo protegido, que se determina en función de la edad del jugador en el momento de la firma del contrato, abarca tres temporadas completas o tres años en el caso de futbolistas de entre 23 y 28 años.

'La Araña' tiene 26 años y firmó hace dos por el club rojiblanco desde el Manchester City, con 24, con lo que no ha transcurrido ese tiempo establecido.

Barcelona confirma que realizó una “oferta firme” por Julián Álvarez

Mientras disputa el Mundial 2026 con Argentina, Julián Álvarez protagoniza una nueva novela: el Barcelona confirmó una oferta, pero el Atlético insiste en que no está en venta.

Álvarez: Una transferencia, lo mejor para todos

Tras la reclamación del Atlético, junto con el análisis de la documentación presentada por él mismo, el Comité de Disciplina de la RFEF tomó este jueves la decisión de incoar el citado procedimiento disciplinario extraordinario al Barcelona para determinar si los presuntos contactos pueden infringir las normas deportivas.

El pasado 22 de junio, al término del partido de la selección argentina contra Austria durante el Mundial 2026, Álvarez declaró que "lo mejor para todos es una transferencia" y quiere "cumplir" su "sueño", sin citar al Barcelona y ningún otro club, y añadió que ya se lo había transmitido al Atlético de Madrid.

"Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián. Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros", aseguró el consejero delegado al día siguiente a EFE.

Julián Álvarez: “Lo mejor para todos es una transferencia”

El seleccionado argentino y jugador del Atlético Madrid rompió el silencio tras acercamientos del Real Madrid y Barcelona.

*Información EFE. 

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