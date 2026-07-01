Barcelona confirma que realizó una “oferta firme” por Julián Álvarez

Mientras disputa el Mundial 2026 con Argentina, Julián Álvarez protagoniza una nueva novela: el Barcelona confirmó una oferta, pero el Atlético insiste en que no está en venta.

La posibilidad de que el delantero argentino Julián Álvarez cambie de equipo ha desatado una intensa disputa entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. El presidente azulgrana, Joan Laporta, confirmó públicamente que el club catalán ya dio un paso formal para intentar incorporar al atacante. "Deco hizo una oferta de una cantidad determinada sabiendo que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el City. Esa oferta la mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas del Atlético de Madrid", declaró el dirigente, dejando claro que la propuesta tiene un plazo limitado y que el Barcelona no prolongará indefinidamente las negociaciones.

La respuesta del Atlético de Madrid fue inmediata y contundente. El presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, reiteró que el club no contempla la salida de una de sus principales figuras. "Nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid y que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie, y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender", afirmó el mandatario.

Novela entre Julián Álvarez, Barcelona y Atlético de Madrid

En medio de la controversia, el propio futbolista ha manifestado su deseo de cambiar de aires tras la participación de la selección argentina en el Mundial de 2026, con el objetivo de "cumplir su sueño". A ello se sumó la opinión de Lamine Yamal, quien expresó en El Larguero de la Cadena SER que "si viene" al Barcelona lo recibirán "con las manos abiertas" y añadió que "si fuera él, lo haría".

Mientras tanto, otros clubes de primer nivel, como el Real Madrid y el Arsenal, también siguen de cerca la situación del atacante, cuyo contrato con el Atlético se extiende hasta el 30 de junio de 2030 y contempla una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

La tensión entre ambas entidades podría trasladarse incluso al ámbito legal. El Atlético de Madrid anunció que estudia presentar una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por supuestamente negociar con un futbolista que mantiene contrato en vigor durante el periodo protegido. Así lo confirmó el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, quien sostuvo que la institución defenderá sus intereses ante los organismos correspondientes. Con posturas completamente enfrentadas y el futuro de Julián Álvarez aún sin resolverse, el mercado de fichajes suma uno de los episodios más llamativos del momento.

Julián Álvarez, jugador del Atlético Madrid - EFE

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