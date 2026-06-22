Julián Álvarez: “Lo mejor para todos es una transferencia”

El seleccionado argentino y jugador del Atlético Madrid rompió el silencio tras acercamientos del Real Madrid y Barcelona.

Julián Álvarez, internacional argentino del Atlético de Madrid, expresó este lunes que ya ha hablado con la gente del club rojiblanco, señaló que "lo mejor para todos es una transferencia" y remarcó que quiere "cumplir" su "sueño", sin mencionar el destino deseado.

Tanto el Barcelona como el Real Madrid, además del Arsenal, han transmitido su interés en el fichaje del atacante, por el que el club rojiblanco se ha remitido a los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión.

"Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar", contestó el atacante a ‘ESPN’ al término del encuentro de la segunda jornada del Mundial 2026 entre Argentina y Austria.

Atlético responde con ironía al interés del Real Madrid por Julián Álvarez A través de un comunicado, el Atlético negó haber estudiado la oferta por Julián Álvarez y aseguró que “el Real Madrid les hace reír más que el Barcelona”.

Esto es lo mejor para todos, según Julián

"¿Si hay algo bueno te vas?", le pregunta el entrevistador.

Y Julián Álvarez contesta: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

El atacante argentino tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, con una cláusula de 500 millones de euros, a la que se ha remitido constantemente el club rojiblanco, que ha manifestado reiteradamente que el delantero no está en venta y que, por ello, no valorarán ofertas por él.

En cualquier caso, es la primera vez que Julián Álvarez transmite en público su deseo de marcharse del Atlético de Madrid, al que llegó hace dos años desde el Manchester City y con el que ha marcado 49 goles en 106 encuentros a lo largo de estas dos temporadas.

Julián Álvarez es parte de la Selección de Argentina que disputa la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde este lunes venció a Austria 2-0 con doblete de Lionel Messi.

*Información EFE.

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