 Julián Álvarez: “Lo mejor para todos es una transferencia”
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Interrumpido
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Julián Álvarez: “Lo mejor para todos es una transferencia”

por Oscar Coronado
Julián Álvarez, jugador del Atlético Madrid
Julián Álvarez, jugador del Atlético Madrid / FOTO: EFE

El seleccionado argentino y jugador del Atlético Madrid rompió el silencio tras acercamientos del Real Madrid y Barcelona.

Julián Álvarez, internacional argentino del Atlético de Madrid, expresó este lunes que ya ha hablado con la gente del club rojiblanco, señaló que "lo mejor para todos es una transferencia" y remarcó que quiere "cumplir" su "sueño", sin mencionar el destino deseado.

Tanto el Barcelona como el Real Madrid, además del Arsenal, han transmitido su interés en el fichaje del atacante, por el que el club rojiblanco se ha remitido a los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión.

"Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar", contestó el atacante a ‘ESPN’ al término del encuentro de la segunda jornada del Mundial 2026 entre Argentina y Austria.

Atlético responde con ironía al interés del Real Madrid por Julián Álvarez

A través de un comunicado, el Atlético negó haber estudiado la oferta por Julián Álvarez y aseguró que “el Real Madrid les hace reír más que el Barcelona”.

Esto es lo mejor para todos, según Julián 

"¿Si hay algo bueno te vas?", le pregunta el entrevistador.

Y Julián Álvarez contesta: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

El atacante argentino tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, con una cláusula de 500 millones de euros, a la que se ha remitido constantemente el club rojiblanco, que ha manifestado reiteradamente que el delantero no está en venta y que, por ello, no valorarán ofertas por él.

En cualquier caso, es la primera vez que Julián Álvarez transmite en público su deseo de marcharse del Atlético de Madrid, al que llegó hace dos años desde el Manchester City y con el que ha marcado 49 goles en 106 encuentros a lo largo de estas dos temporadas.

Julián Álvarez es parte de la Selección de Argentina que disputa la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde este lunes venció a Austria 2-0 con doblete de Lionel Messi. 

*Información EFE.

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