Ataque armado en el anillo Periférico

Desconocidos dispararon contra un vehículo horas de la mañana de este martes, 18 de agosto, en el anillo Periférico, en el sector de la colonia El Esfuerzo, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas para reportar que había ocurrido un ataque armado en el sector, por lo que se movilizaron unidades de emergencia para atender a posibles afectados.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a una mujer que presentaba lesiones tras haber sido impactada por esquirlas de vidrio que se desprendieron después de que las balas destruyeron las ventanas del automóvil donde viajaba.
"Los socorristas atendieron a la persona que resultó afectada. Tras ser evaluada, se determinó que no era necesario trasladarla a un centro asistencial", explicó un portavoz de la institución.
Impacto en el tránsito
Tras el incidente de violencia se generaron complicaciones en el tránsito vehicular en el sector del anillo Periférico, por lo que las autoridades de tránsito mantienen el monitoreo correspondiente.