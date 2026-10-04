Max Verstappen vuelve a ganar una carrera en la Formula 1

Max Verstappen volvió a lo más alto del podio en una jornada marcada por el caos y las condiciones cambiantes. El neerlandés de Red Bull se impuso en el Gran Premio de Baréin, disputado de manera excepcional en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, después de que la carrera original tuviera que ser aplazada por motivos de seguridad relacionados con la situación en Oriente Medio. La prueba, además, comenzó con una demora de una hora y 36 minutos debido a la lluvia, pero terminó con el tetracampeón mundial celebrando su primer triunfo de la temporada.
Verstappen, que el sábado había conseguido su primera pole del año y la número 49 de su carrera, aprovechó una carrera llena de incidentes para recuperar el protagonismo. Tras una salida complicada en la que los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y George Russell tomaron inicialmente la punta, el piloto de Red Bull recuperó terreno y asumió el liderato. Con 72 victorias en la Fórmula 1, Verstappen volvió a escuchar el himno de Países Bajos después de completar un fin de semana prácticamente perfecto.
MAX VERSTAPPEN WINS THE BAHRAIN GRAND PRIX IN MALAYSIA ???#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/4rHxCQBl4i— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Verstappen vuelve a tocar la gloria
El segundo puesto fue para Andrea Kimi Antonelli, quien dio otro paso importante en su lucha por el campeonato. El joven italiano aprovechó el abandono de George Russell en las últimas vueltas para terminar por delante de Lewis Hamilton, tercero con Ferrari. Antonelli llegará al próximo Gran Premio, en Singapur, con 320 puntos, una ventaja de 84 sobre Russell y de 106 respecto a Hamilton, por lo que se encuentra cada vez más cerca de convertirse en el tercer piloto italiano en conquistar el Mundial de Fórmula 1, después de Giuseppe Farina y Alberto Ascari.
Entre los españoles, Fernando Alonso protagonizó otra destacada actuación al terminar octavo y sumar puntos por tercera ocasión en la temporada, mientras que Carlos Sainz concluyó decimoséptimo. El argentino Franco Colapinto finalizó decimotercero y el mexicano Sergio Pérez ocupó la decimonovena posición. La Fórmula 1 no tendrá descanso, ya que el campeonato continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Singapur, en el circuito urbano de Marina Bay, donde Antonelli buscará dar otro paso hacia un título que cada vez parece más cercano.