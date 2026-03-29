Max Verstappen analiza retirarse de la Formula 1

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 ha quedado envuelto en dudas tras su discreto desempeño en el Gran Premio de Japón, donde finalizó en la octava posición. El piloto neerlandés, de 28 años, sorprendió al reconocer en una entrevista con BBC que está considerando seriamente su continuidad en la categoría reina del automovilismo. "Eso es lo que estoy diciendo. Estoy pensando en todo lo que pasa dentro de este paddock", afirmó al ser consultado sobre una posible salida al final de la temporada.
Lejos de atribuir su descontento a los resultados o al rendimiento de su monoplaza, el tetracampeón mundial apuntó directamente a los recientes cambios en la normativa de motores como el principal motivo de su frustración. "No estaba disfrutando de toda la Fórmula tras los cambios en las reglas de los motores esta temporada", explicó. Verstappen dejó claro que puede aceptar no estar siempre en la lucha por la victoria: "Puedo aceptar fácilmente estar en el puesto 7 u 8 donde estoy... Soy muy realista en eso y ya he estado allí antes. No solo he estado ganando en la F1".
¿Qué pasa con Max Verstappen?
El problema, según el neerlandés, radica en la nueva forma de competir que exige una constante gestión de la energía de los motores híbridos, algo que considera contrario a la esencia de la conducción. "Es realmente anti-conducción. Entonces, llega un punto, sí, simplemente no es lo que quiero hacer", expresó con contundencia. Aunque intenta adaptarse, admite que "no es agradable la forma en que tienes que competir", evidenciando una pérdida de disfrute en su experiencia dentro del coche.
Esa incomodidad se reflejó claramente durante su batalla en pista con Pierre Gasly, cuando perdió posición debido a la falta de energía en su batería. "Aquí puedes adelantar, pero luego te quedas sin batería para la siguiente recta... Pierre me volvió a adelantar inmediatamente... Puedes adelantar, pero luego te vuelven a adelantar. Eso fue todo", relató. La situación resume, en su opinión, las limitaciones que imponen las nuevas reglas y cómo afectan directamente la competitividad.
De cara al futuro, Verstappen aprovechará el parón en el calendario para reflexionar profundamente sobre su continuidad. "Las próximas semanas, los próximos meses", señaló sobre su periodo de análisis. Asegura que su motivación nunca ha sido económica: "Quiero estar aquí para divertirme, pasarlo bien y disfrutar. En este momento, la verdad es que no es así". Aunque valora su relación con el equipo, al que considera "como una segunda familia", también reconoce que fuera de la Fórmula 1 existen proyectos que le entusiasman, especialmente en categorías como el GT3 y eventos de resistencia, lo que podría marcar un giro importante en su carrera deportiva.