Encuentran a adulto mayor extraviado en Santa Lucía Cotzumalguapa

Los cuerpos de socorro confirmaron este miércoles, 8 de julio, la localización de una persona que había sido reportada como extraviada en el kilómetro 209.2 de la carretera al Pacífico, en el sector de la aldea Las Playas, Cerro Colorado, municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que recibieron el reporte con respecto al caso de un adulto mayor del cual se desconocía su paradero. Las circunstancias de su desaparición no han sido establecidas.
Tras recibir la alerta, los socorristas indicaron que iniciaron un operativo de búsqueda que se prolongó durante varias horas, logrando finalmente localizar con vida al hombre.
Al momento de ser encontrado, el paciente presentaba signos de deshidratación e hipotermia, por lo que fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Nacional de Escuintla para recibir atención médica.
La institución de socorro informó que la persona rescatada fue identificada como Félix López, de 78 años, quien quedó internado en el centro asistencial.