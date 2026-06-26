 Rescatan 11 menores perdidos en montaña de Amatitlán

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
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Mexico MEX
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South Africa SAO
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Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Rescatan a 11 menores extraviados en zona montañosa de Amatitlán

Por más de 11 horas trabajaron los cuerpos de socorro, personal de la PNC y del Ejército para localizar y poner a salvo a los adolescentes.

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Tres equipos fueron desplegados a distintos puntos de la zona montañosa de Amatitlán para realizar la búsqueda de los menores extraviados., Bomberos Voluntarios
Tres equipos fueron desplegados a distintos puntos de la zona montañosa de Amatitlán para realizar la búsqueda de los menores extraviados. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Luego de intensas labores de búsqueda y rescate, los cuerpos de socorro lograron localizar a 11 menores de edad que se habían extraviado en una zona montañosa de difícil acceso, en el kilómetro 30.5, sector Vuelta al Lago, jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala.

Uno de los padres de familia de los afectados relató que su hijo salió alrededor de las 2:00 de la tarde del jueves 25 de junio de su vivienda, ubicada en Santa Elena Barillas, Villa Canales. Iba acompañado de un primo y otros amigos y no tenía autorización para viajar. Al llegar la noche y desconocer su paradero, la familia solicitó el apoyo de los cuerpos de socorro.

De acuerdo con el reporte emitido por los Bomberos Voluntarios, la institución recibió la alerta sobre el paradero desconocido del grupo de personas, por lo que de inmediato se movilizaron varias unidades y personal de la Brigada Especial de Rescate hacia el lugar.

Intensa búsqueda

Desde que se tuvo conocimiento del caso, se inició con el proceso de rastreo y verificación en la zona por parte de los socorristas, quienes contaron con el apoyo de personal de la Policía Nacional Civil y del Ejército; sin embargo, las condiciones del terreno complicaron las operaciones.


"Fueron destacados elementos de la 54ª compañía, de Villa Canales, donde procedieron a ingresar al área boscosa. También se requirió el apoyo de la Brigada Especial de Rescate, que se organizó en tres equipos de búsqueda, utilizando como guía el cauce del río Seco para llegar a la parte superior, donde localizaron a cuatro menores", explicó Víctor Gómez, vocero de la entidad.

El socorrista explicó que inicialmente fue rescatado ese primer grupo de menores. Mientras que siguió la búsqueda de los siete de quienes todavía se desconocía el paradero.

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El primer grupo de menores que fue localizado por los socorristas en la zona montañosa de Amatitlán. - Bomberos Voluntarios

Proceso de rescate


La incansable labor del personal de bomberos, policías y militares permitió ubicar a todos los extraviados y se procedió a extraerlos de la zona bajo condiciones extremadamente complicadas, ya que se encontraban en la parte superior de la montaña.

Fueron necesarias aproximadamente 11 horas de trabajo continuo hasta lograr concretar el rescate de todos los adolescentes que estaban en riesgo.

De forma preliminar se conoció que los excursionistas se encuentran en buen estado de salud, aunque están siendo evaluados y se les brinda atención por parte de los socorristas.

En la parte baja de la montaña se encontraban los familiares de los afectados, quienes agradecieron el esfuerzo del personal que trabajó para finalmente poder ponerlos a salvo. 

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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