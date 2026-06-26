Rescatan 11 menores perdidos en montaña de Amatitlán

Luego de intensas labores de búsqueda y rescate, los cuerpos de socorro lograron localizar a 11 menores de edad que se habían extraviado en una zona montañosa de difícil acceso, en el kilómetro 30.5, sector Vuelta al Lago, jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala.
Uno de los padres de familia de los afectados relató que su hijo salió alrededor de las 2:00 de la tarde del jueves 25 de junio de su vivienda, ubicada en Santa Elena Barillas, Villa Canales. Iba acompañado de un primo y otros amigos y no tenía autorización para viajar. Al llegar la noche y desconocer su paradero, la familia solicitó el apoyo de los cuerpos de socorro.
De acuerdo con el reporte emitido por los Bomberos Voluntarios, la institución recibió la alerta sobre el paradero desconocido del grupo de personas, por lo que de inmediato se movilizaron varias unidades y personal de la Brigada Especial de Rescate hacia el lugar.
Intensa búsqueda
Desde que se tuvo conocimiento del caso, se inició con el proceso de rastreo y verificación en la zona por parte de los socorristas, quienes contaron con el apoyo de personal de la Policía Nacional Civil y del Ejército; sin embargo, las condiciones del terreno complicaron las operaciones.
"Fueron destacados elementos de la 54ª compañía, de Villa Canales, donde procedieron a ingresar al área boscosa. También se requirió el apoyo de la Brigada Especial de Rescate, que se organizó en tres equipos de búsqueda, utilizando como guía el cauce del río Seco para llegar a la parte superior, donde localizaron a cuatro menores", explicó Víctor Gómez, vocero de la entidad.
El socorrista explicó que inicialmente fue rescatado ese primer grupo de menores. Mientras que siguió la búsqueda de los siete de quienes todavía se desconocía el paradero.
Proceso de rescate
La incansable labor del personal de bomberos, policías y militares permitió ubicar a todos los extraviados y se procedió a extraerlos de la zona bajo condiciones extremadamente complicadas, ya que se encontraban en la parte superior de la montaña.
Fueron necesarias aproximadamente 11 horas de trabajo continuo hasta lograr concretar el rescate de todos los adolescentes que estaban en riesgo.
De forma preliminar se conoció que los excursionistas se encuentran en buen estado de salud, aunque están siendo evaluados y se les brinda atención por parte de los socorristas.
En la parte baja de la montaña se encontraban los familiares de los afectados, quienes agradecieron el esfuerzo del personal que trabajó para finalmente poder ponerlos a salvo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7