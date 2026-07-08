 Fujimori conversa con el presidente de Guatemala

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Presidenta electa de Perú conversa con Arévalo para impulsar la relación bilateral

Fujimori agradeció la llamada del mandatario guatemalteco y se refirió al tratado de libre comercio que se ha firmado entre ambas naciones.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 6 de julio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 6 de julio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, conversó el martes 7 de julio con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien la felicitó por la elección y expresó su confianza en continuar fortaleciendo la relación de cooperación entre ambos países.

La Oficina de la Presidenta Electa, el perfil que ha creado Fujimori en redes sociales para difundir su labor en el periodo de transición desde su proclamación como mandataria y su próximo juramento al cargo el 28 de julio, compartió un video con fragmentos de la conversación.

"Va a ser un gusto colaborar con usted, no solo trabajar en el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales, sino para poder colaborar en temas regionales e internacionales como ha sido tradición en nuestros dos países", dijo Arévalo.

Fujimori agradeció la llamada del presidente, se refirió al tratado de libre comercio que se ha firmado entre ambas naciones y sostuvo que "hay que fortalecerlo".

Tras ser proclamada el viernes pasado como presidenta electa por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fujimori también ha mantenido llamadas y videollamadas con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Laura Fernández; y Paraguay, Santiago Peña.

Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Perú entra en vigor

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala y Perú entró en vigor el miércoles, 1 de julio, con el fin de dinamizar un intercambio comercial que sumó 239 millones de dólares en 2025, informaron fuentes oficiales.

La firma del acta oficial se celebró en la sede del Ministerio de Economía de Guatemala por parte de la ministra Gabriela García, la viceministra Ivannia Ponce y el viceministro de Comercio Exterior del Perú, César Llona Silva, quienes ratificaron el compromiso de consolidar las aduanas y dotar de certeza jurídica a las operaciones logísticas.

"Este esfuerzo conjunto se traduce en una valiosa oportunidad para que las empresas guatemaltecas amplíen su presencia en Sudamérica. Seguiremos trabajando para diversificar mercados, generar mejores condiciones para nuestros empresarios y fortalecer la competitividad", afirmó la ministra García en un comunicado oficial.

Bernardo Arévalo envía saludo a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori

El Presidente de la República utilizó sus canales oficiales para expresar sus mejores deseos para la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Aida Fernández, directora de Crecimiento Exportador de Agexport, explicó que el beneficio estará sujeto "a la clasificación arancelaria específica, el cumplimiento de las reglas de origen y la correcta aplicación de los procedimientos aduaneros", debido a las categorías de desgravación inmediata y sectores excluidos.

De acuerdo con estimaciones de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport, el mercado peruano posee un potencial de exportación no explotado de 123 millones de dólares en bienes tangibles —principalmente en alimentos balanceados, jabones y detergentes, y materiales de construcción— y otros 36 millones en servicios como telecomunicaciones e informática.

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