 De la Espriella acusa a Petro de orquestar un “golpe de Estado”
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De la Espriella acusa a Petro de orquestar un “golpe de Estado”

Abelardo de la Espriella alertó que Gustavo Petro y el excandidato presidencial, Iván Cepeda, que fue derrotado en la segunda vuelta, “iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder”.

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Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, EFE
Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó este martes al mandatario saliente, Gustavo Petro, de orquestar un "golpe de Estado", luego de que este manifestara que no reconoce su victoria en las elecciones del 21 de junio, por lo que pidió a las Fuerzas Militares mantener el orden constitucional.

De la Espriella dijo en un mensaje en redes sociales que Petro y el excandidato presidencial de izquierdas, Iván Cepeda, que fue derrotado en la segunda vuelta, "iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado".

"Le pido como presidente electo a las fuerzas armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario", agregó De la Espriella, quien también pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante del proceso de transición del poder que él deberá asumir el próximo 7 de agosto.

De la Espriella ordenó este martes a su equipo de transición suspender los contactos con el Gobierno saliente para el traspaso del poder, aunque indicó que hay que cumplir el mandato legal del "empalme", como se denomina el proceso el Colombia, a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información.

"No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante. Petro, su heredero (Cepeda) y quienes los están secundando en este despropósito no son demócratas, de la que se salvó Colombia", afirmó.

Petro dijo ayer en un extenso mensaje publicado en X que no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante y sostuvo que "Abelardo no ganó las elecciones", pues "el presidente de Colombia (...) de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda", candidato de su partido, el Pacto Histórico.

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - EFE

Al respecto, el presidente electo manifestó hoy: "No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconoce al pueblo soberano en las urnas".

El futuro mandatario también envío un mensaje al senador Cepeda que se declaró en desobediencia pacífica a su Administración por la condición de ciudadano de Estados Unidos que tiene De la Espriella.

En ese sentido, el presidente electo indicó que la protesta pacífica "será respetada como lo que es, un derecho", mientras que "la violencia será enfrentada como delito".

*Con información de EFE

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